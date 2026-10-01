Zmniejszyć koszty czy powiększyć przychód lub dochód? Trzeba korygować wstecznie czy można wykazać na bieżąco? Co zrobić, gdy zmieniliśmy formę rozliczeń? Takie dylematy mają przedsiębiorcy, którym ZUS zwrócił składkę chorobową.

– W ostatnich tygodniach ZUS zabrał się za rozliczanie starych (ale jeszcze z nieprzedawnionych okresów) składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Przedsiębiorcy dostają pisma o korekcie deklaracji. Dotyczy to np. tych, którzy jeszcze w 2021 r. spóźnili się z zapłatą składki i dalej płacili nienależnie, ponieważ i tak stracili prawo do ubezpieczenia. Takich sytuacji jest całkiem sporo – mówi Izabela Leśniewska, doradca podatkowy w kancelarii Alo-2. Dodaje, że ZUS zwraca nienależnie zapłaconą składkę bezpośrednio na rachunek bankowy albo zalicza na poczet bieżących zobowiązań.