Rzeczpospolita
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ZUS oddał składkę? Wyjdzie ci większy podatek

Przedsiębiorca, który dostał zwrot składki chorobowej, musi wykazać ją w podatkowym rozliczeniu. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania „Rzeczpospolitej” tłumaczy, jak to zrobić.

Publikacja: 01.10.2026 13:26

ZUS zwrócił składkę chorobową. Przedsiębiorcy muszą korygować podatkowe rozliczenia

ZUS zwrócił składkę chorobową. Przedsiębiorcy muszą korygować podatkowe rozliczenia

Foto: vivoo / Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Zmniejszyć koszty czy powiększyć przychód lub dochód? Trzeba korygować wstecznie czy można wykazać na bieżąco? Co zrobić, gdy zmieniliśmy formę rozliczeń? Takie dylematy mają przedsiębiorcy, którym ZUS zwrócił składkę chorobową.

– W ostatnich tygodniach ZUS zabrał się za rozliczanie starych (ale jeszcze z nieprzedawnionych okresów) składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Przedsiębiorcy dostają pisma o korekcie deklaracji. Dotyczy to np. tych, którzy jeszcze w 2021 r. spóźnili się z zapłatą składki i dalej płacili nienależnie, ponieważ i tak stracili prawo do ubezpieczenia. Takich sytuacji jest całkiem sporo – mówi Izabela Leśniewska, doradca podatkowy w kancelarii Alo-2. Dodaje, że ZUS zwraca nienależnie zapłaconą składkę bezpośrednio na rachunek bankowy albo zalicza na poczet bieżących zobowiązań.

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