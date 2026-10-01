Rzeczpospolita
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Ubezpieczenie wypadkowe nie pokrywa rekompensaty za cierpienie

Jeśli wypadek przy pracy spowodował stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu, pracownikowi może przysługiwać jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez ZUS. Po ewentualne zadośćuczynienie należy udać się do pracodawcy.

Publikacja: 01.10.2026 05:00

Ubezpieczenie wypadkowe nie pokrywa rekompensaty za cierpienie

Ubezpieczenie wypadkowe nie pokrywa rekompensaty za cierpienie

Foto: Adobe Stock

Ryszard Sadlik

Wypadek przy pracy może powodować różne konsekwencje dla poszkodowanego pracownika. Gdy doprowadził do stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, pracownik może uzyskać z ZUS jednorazowe odszkodowanie. Wynika to z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1205). Natomiast ZUS nie odpowiada za samo zdarzenie i cierpienie związane z urazem, co mogłoby mieć znaczenie jedynie w procesach cywilnych w sprawach o zadośćuczynienie. Tak też wskazywał Sąd Najwyższy w  postanowieniu z 27 stycznia 2026 r. (sygn. akt: I USK 70/26). Roszczenia takie pracownik może kierować przeciwko swemu pracodawcy.

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