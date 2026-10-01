Wypadek przy pracy może powodować różne konsekwencje dla poszkodowanego pracownika. Gdy doprowadził do stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, pracownik może uzyskać z ZUS jednorazowe odszkodowanie. Wynika to z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1205). Natomiast ZUS nie odpowiada za samo zdarzenie i cierpienie związane z urazem, co mogłoby mieć znaczenie jedynie w procesach cywilnych w sprawach o zadośćuczynienie. Tak też wskazywał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 27 stycznia 2026 r. (sygn. akt: I USK 70/26). Roszczenia takie pracownik może kierować przeciwko swemu pracodawcy.