Rzeczpospolita
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Kara porządkowa nie blokuje wypowiedzenia umowy

Upomnienie, nagana czy kara pieniężna nie muszą być ostatnim słowem pracodawcy. Naruszenie obowiązków może pociągnąć za sobą dalsze konsekwencje, włącznie z rozwiązaniem stosunku pracy.

Publikacja: 01.10.2026 05:20

Kara porządkowa nie blokuje wypowiedzenia umowy

Kara porządkowa nie blokuje wypowiedzenia umowy

Foto: Adobe Stock

Marta Rogocz, Dominika Buchal

Kara porządkowa i wypowiedzenie umowy o pracę to dwa różne instrumenty prawa pracy. Kodeks pracy wprost wskazuje, za jakie naruszenia pracodawca może nałożyć upomnienie, naganę lub karę pieniężną. Inaczej jest przy wypowiedzeniu – przepisy nie tworzą katalogu przyczyn, które mogą uzasadniać zakończenie stosunku pracy. Czy oznacza to, że kara porządkowa i wypowiedzenie nie mogą dotyczyć tego samego naruszenia? Otóż, zupełnie nie. To samo zdarzenie może uzasadniać zarówno nałożenie kary porządkowej, jak i wypowiedzenie umowy o pracę. Każda z tych decyzji wymaga jednak odrębnej analizy z uwagi na fakt, że każda musi spełniać właściwe dla niej wymogi.

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