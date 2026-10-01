Rzeczpospolita
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Ochrona danych z monitoringu pracowników w postępowaniach wyjaśniających to konieczność

Pracodawcy korzystający z nowoczesnych technologii mają coraz łatwiejszy dostęp do informacji dotyczących pracowników. Jedynie prawidłowo zebrane dane mogą być następnie zgodnie z prawem wykorzystane w procesie wyjaśniania nieprawidłowości.

Publikacja: 01.10.2026 05:50

Ochrona danych z monitoringu pracowników w postępowaniach wyjaśniających to konieczność

Ochrona danych z monitoringu pracowników w postępowaniach wyjaśniających to konieczność

Foto: Adobe Stock

Karolina Kanclerz, Marcin Sanetra

W prowadzonych przez pracodawców postępowaniach wyjaśniających coraz częściej pojawiają się dowody i informacje, których uzyskanie jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu nie byłoby możliwe. Monitoring poczty elektronicznej, śledzenie trasy i sposobu jazdy za pomocą GPS w samochodzie służbowym, analiza lokalizacji telefonu, monitorowanie aktywności związanej z modyfikowaniem plików w chmurze czy monitoring wizyjny pomieszczeń i pojazdów – współczesne technologie dają pracodawcom coraz większe możliwości kontroli. Nie oznacza to jednak, że każdą technicznie dostępną informację można we wszystkich okolicznościach legalnie wykorzystać. Granicą, również w toku postępowań wyjaśniających, jest przede wszystkim celowość, niezbędność, proporcjonalność i transparentność przetwarzania informacji z szeroko pojętego monitoringu pracowników.

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