Przepisy nakładają na rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw obowiązek transmitowania obrad oraz udostępniania ich nagrań mieszkańcom, m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronach internetowych samorządów. Jednak podczas sesji głos często zabierają mieszkańcy, których dane osobowe podlegają ochronie. Są to wszelkie informacje pozwalające na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację konkretnej osoby.

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Dlatego o ochronę danych warto zadbać już na etapie przygotowania transmisji. Kamery należy ustawić w sposób ograniczający ryzyko utrwalania wizerunku osób niepełniących funkcji publicznych. A jeśli podczas obrad dane osobowe zostaną ujawnione, przed opublikowaniem nagrania należy je zanonimizować, np. przez zamazanie obrazu lub wyciszenie odpowiednich fragmentów dźwięku.

Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych może skutkować nałożeniem przez Prezesa UODO administracyjnej kary pieniężnej na jednostkę samorządu terytorialnego, a także odpowiedzialnością odszkodowawczą wobec osoby, której dane zostały naruszone. Publikując nagrania z obrad, warto więc zachować szczególną staranność, aby zapewnić zarówno jawność działania samorządu, jak i ochronę danych osobowych.

Więcej na ten temat w „Tygodniku Urzędników”. Zapraszamy do lektury.