Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Służba cywilna po nowemu. Konkursy wracają, furtki zostają

Otwarte nabory mają ponownie stać się standardem przy obsadzaniu najwyższych stanowisk w administracji rządowej. Sam powrót konkursów nie rozwiąże jednak problemów związanych ze stabilnością służby cywilnej.

Publikacja: 22.09.2026 05:40

Służba cywilna po nowemu. Konkursy wracają, furtki zostają

Foto: Adobe Stock

Dawid Kostecki

SPIS TREŚCI

  1. Służba cywilna – trzydzieści lat eksperymentu
  2. Służba cywilna. Trzy furtki w nowym projekcie
  3. Służba cywilna. Czego w projekcie nie ma?
  4. Służba cywilna. Wzmocnienie pozorne
  5. Służba cywilna. Gabinety polityczne, czyli brakujący element układanki
  6. Służba cywilna. Fortepian i utwór

Rząd chce przywrócić otwarte i konkurencyjne nabory na wyższe stanowiska w administracji rządowej. Projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej trafił do konsultacji publicznych 21 kwietnia 2026 r., a jego przyjęcie przez Radę Ministrów zaplanowano na trzeci kwartał tego roku. Po dekadzie obsadzania stanowisk dyrektorskich w drodze arbitralnego powołania brzmi to jak dobra wiadomość. I jest nią – pod warunkiem, że nie uznamy jej za koniec dyskusji.

Bo powrót konkursów to najłatwiejsza część reformy. Trudniejsze pytanie brzmi: co zrobić, żeby konkurs nie okazał się kolejnym rytuałem, którego wynik znany jest przed ogłoszeniem naboru?

Pozostało jeszcze 95% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama