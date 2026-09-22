Służba cywilna po nowemu. Konkursy wracają, furtki zostają

Rząd chce przywrócić otwarte i konkurencyjne nabory na wyższe stanowiska w administracji rządowej. Projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej trafił do konsultacji publicznych 21 kwietnia 2026 r., a jego przyjęcie przez Radę Ministrów zaplanowano na trzeci kwartał tego roku. Po dekadzie obsadzania stanowisk dyrektorskich w drodze arbitralnego powołania brzmi to jak dobra wiadomość. I jest nią – pod warunkiem, że nie uznamy jej za koniec dyskusji.

Bo powrót konkursów to najłatwiejsza część reformy. Trudniejsze pytanie brzmi: co zrobić, żeby konkurs nie okazał się kolejnym rytuałem, którego wynik znany jest przed ogłoszeniem naboru?