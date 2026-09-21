Rzeczpospolita
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Tygodniowy flesz - terminy, wskaźniki, stawki: 21-27 września 2026 r.

Najważniejsze terminy na ten tydzień. Aktualne wskaźniki i stawki - informacje przydatne dla księgowych, podatników i kadrowych. Jakie akty prawne wchodzą w życie.

Publikacja: 21.09.2026 00:07

21 września, poniedziałek – mija termin zapłaty zaliczek

- na podatek dochodowy od osób prawnych za sierpień 2026 r.

- na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z działalności gospodarczej za sierpień 2026 r.

- za sierpień 2026 r. pobranych na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów ze stosunku pracy

- na podatek pobranej za sierpień 2026 r. przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową

- pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za sierpień 2026 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT

- przez spółkę nieruchomościową lub przez przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej zaliczki na podatek za sierpień 2026 r. od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f lub 4g ustawy o PIT i w art. 26aa ust. 1 lub 2 ustawy o CIT, oraz przesłanie podatnikowi PIT-ISN i CIT-ISN, czyli informacji o wpłaconej zaliczce

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