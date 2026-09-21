Niezbędnik przedsiębiorcy: e-Doręczenia * sankcje za opłacenie faktury na niewłaściwy rachunek * kary za niestosowanie KSeF * odliczenie VAT od samochodów * rozliczenie VAT przez skarbówkę
• Od 1 października nowy obowiązek dla wszystkich przedsiębiorców • Sankcje za opłacenie faktury na niewłaściwy rachunek. Wkrótce wielka zmiana • Błędy w KSeF. Dobra wiadomość dla biznesu z Ministerstwa Finansów • Można stracić odliczenie VAT od aut. Plany Komisji Europejskiej • Za trzy lata rozliczenie VAT przygotuje skarbówka • Ważne terminy na ten tydzień
Na założenie adresu do e-Doręczeń zostało niewiele czasu
Od 1 października 2026 r. każdy przedsiębiorca będzie musiał mieć adres do e-Doręczeń. Należy go założyć najpóźniej do 30 września. Pozwoli to wysyłać i odbierać korespondencję z administracją w pełni elektronicznie, bez konieczności korzystania z tradycyjnej poczty. e-Doręczenia
zapewniają również dowody nadania i doręczenia, co ułatwi potwierdzenie korespondencji.
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