Niezbędnik przedsiębiorcy: e-Doręczenia * sankcje za opłacenie faktury na niewłaściwy rachunek * kary za niestosowanie KSeF * odliczenie VAT od samochodów * rozliczenie VAT przez skarbówkę

Na założenie adresu do e-Doręczeń zostało niewiele czasu

Od 1 października 2026 r. każdy przedsiębiorca będzie musiał mieć adres do e-Doręczeń. Należy go założyć najpóźniej do 30 września. Pozwoli to wysyłać i odbierać korespondencję z administracją w pełni elektronicznie, bez konieczności korzystania z tradycyjnej poczty. e-Doręczenia zapewniają również dowody nadania i doręczenia, co ułatwi potwierdzenie korespondencji.