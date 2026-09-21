Rzeczpospolita
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Niezbędnik przedsiębiorcy: e-Doręczenia * sankcje za opłacenie faktury na niewłaściwy rachunek * kary za niestosowanie KSeF * odliczenie VAT od samochodów * rozliczenie VAT przez skarbówkę

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Publikacja: 21.09.2026 00:45

e-Doręczenia to usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, która wchodzi w życie na szeroką s

e-Doręczenia to usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego, która wchodzi w życie na szeroką skalę 1 stycznia 2025 roku

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Na założenie adresu do e-Doręczeń zostało niewiele czasu

Od 1 października 2026 r. każdy przedsiębiorca będzie musiał mieć adres do e-Doręczeń. Należy go założyć najpóźniej do 30 września. Pozwoli to wysyłać i odbierać korespondencję z administracją w pełni elektronicznie, bez konieczności korzystania z tradycyjnej poczty. e-Doręczenia  zapewniają również dowody nadania i doręczenia, co ułatwi potwierdzenie korespondencji.

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