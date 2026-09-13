Niezbędnik przedsiębiorcy: split payment * odliczanie VAT * ulga na darowizny * dane przedsiębiorcy w BIK i bankach * zatrudnienie na zlecenie czy na etat * nowy obowiązek dla kierowców ciężarówek

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