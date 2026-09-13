Niezbędnik przedsiębiorcy: split payment * odliczanie VAT * ulga na darowizny * dane przedsiębiorcy w BIK i bankach * zatrudnienie na zlecenie czy na etat * nowy obowiązek dla kierowców ciężarówek
• Zwrot akcji w noweli o VAT. Chodzi o mechanizm podzielonej płatności • Szanse na szybsze odliczanie VAT maleją. Rewolucyjny wyrok Sądu UE na cenzurowanym • Czy przedsiębiorca, który podaruje napoje na szczytny cel, odliczy też kaucję za butelki? • Dane osobowe przedsiębiorcy w banku i BIK. Ważny wyrok NSA • Barber i kelner na zleceniu czy etacie? Interpretacje GIP • MF chcę nałożyć na kierowców ciężarówek nowy obowiązek • Ważne terminy na ten tydzień
Podzielona płatność. Niebezpieczne przepisy wykreślone z projektu
Sejm zaakceptował poprawkę Senatu w nowelizacji
ustawy o VAT dotyczącą solidarnej odpowiedzialności kontrahentów za zapłatę VAT. Przypomnijmy – zgodnie z obecnymi przepisami nabywca odpowiada za podatek sprzedawcy (jeśli ten go nie zapłaci), gdy kupuje tzw. towary wrażliwe np. sprzęt elektroniczny czy części samochodowe. Chyba że zastosuje split payment:
kwota netto idzie na zwykłe konto sprzedawcy, VAT na specjalny rachunek
służący m.in. do zapłaty swoich podatków albo VAT z faktur od kontrahentów.
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