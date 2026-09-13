Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Niezbędnik przedsiębiorcy: split payment * odliczanie VAT * ulga na darowizny * dane przedsiębiorcy w BIK i bankach * zatrudnienie na zlecenie czy na etat * nowy obowiązek dla kierowców ciężarówek

• Zwrot akcji w noweli o VAT. Chodzi o mechanizm podzielonej płatności
• Szanse na szybsze odliczanie VAT maleją. Rewolucyjny wyrok Sądu UE na cenzurowanym
• Czy przedsiębiorca, który podaruje napoje na szczytny cel, odliczy też kaucję za butelki?
• Dane osobowe przedsiębiorcy w banku i BIK. Ważny wyrok NSA
• Barber i kelner na zleceniu czy etacie? Interpretacje GIP
• MF chcę nałożyć na kierowców ciężarówek nowy obowiązek
• Ważne terminy na ten tydzień

Publikacja: 13.09.2026 18:44

Sejm i Senat chcą złagodzenia nowego systemu solidarnej odpowiedzialności za zapłatę podatku VAT

Sejm i Senat chcą złagodzenia nowego systemu solidarnej odpowiedzialności za zapłatę podatku VAT

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Podzielona płatność. Niebezpieczne przepisy wykreślone z projektu

Sejm zaakceptował poprawkę Senatu w nowelizacji  ustawy o VAT dotyczącą solidarnej odpowiedzialności kontrahentów  za zapłatę VAT. Przypomnijmy – zgodnie z obecnymi przepisami nabywca odpowiada za podatek sprzedawcy (jeśli ten go nie zapłaci), gdy kupuje tzw. towary wrażliwe np. sprzęt elektroniczny czy części samochodowe. Chyba że zastosuje split payment:  kwota netto idzie na zwykłe konto sprzedawcy, VAT na specjalny rachunek  służący m.in. do zapłaty swoich podatków albo VAT z faktur od kontrahentów.

Pozostało jeszcze 92% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama