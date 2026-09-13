Rzeczpospolita
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Dorozumiana umowa o usługę może zastąpić nieważną umowę zlecenia

Nieważność umowy zlecenia nie musi oznaczać braku podstawy do zapłaty za usługi wykonywane w ramach innej dorozumianej umowy – wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego.

Publikacja: 13.09.2026 13:05

Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Marek Domagalski

Spór pojawił się między dwoma spółkami, z których jedna – zleceniodawca, odbierając pracę od drugiej spółki i płacąc jej wynagrodzenie, po pewnym czasie zażądała jego zwrotu, powołując się na nieważność zawartej umowy zlecenia.

Jak ustalił najpierw sąd rejonowy, a później okręgowy, pozwana przesłała powódce ofertę zatytułowaną „zlecenie świadczenia usług doradztwa podatkowego”, określającą zakres tej usługi oraz ustalającą wynagrodzenie roczne w wysokości 33,2 tys. zł. W treści oferty pozwana zawarła postanowienie, że zlecenie staje się umową po jej podpisaniu. Zleceniodawca podpisał wydruk i przesłał e-mailem jego skan, po czym odwrotną drogą uczyniła to pozwana spółka.

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