Chodzi o projekt nowelizacji Prawa celnego oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Jego celem - wyjaśnił resort w uzasadnieniu - jest wprowadzenie elektronicznego systemu rezerwacji miejsc na przejściach granicznych.

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"(…) proponuje się wdrożenie obligatoryjnej rezerwacji miejsca i terminu przybycia na przejście graniczne w drogowym ruchu towarowym na kierunku wywozowym z Rzeczpospolitej Polskiej w celu przekroczenia granicy dla każdego pojazdu w drogowym ruchu towarowym wyjeżdżającego przez wybrane drogowe przejście graniczne z Rzeczypospolitej Polskiej na granicy zewnętrznej (…)" - napisano w uzasadnieniu. MF dodało, że intencją zmian jest objęcie rezerwacją całego ruchu towarowego realizowanego przez pojazdy ciężarowe bez rozróżnienia na poszczególne kategorie tonażowe.

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Opłata ma zdyscyplinować rezerwujących

Zgodnie z projektem rezerwacja będzie się odbywała za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) albo aplikacji na urządzenia mobilne. Będzie mógł jej dokonać kierowca pojazdu albo podmiot zarejestrowany na PUESC przez swego przedstawiciela. Zgodnie z proponowanymi przepisami za rezerwację trzeba będzie zapłacić 20 zł.

"Odpłatność rezerwacji (podobnie jak w krajach bałtyckich) ma na celu przede wszystkim zabezpieczać system przed nadużyciami ze strony nieuczciwych użytkowników i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie przejść granicznych. Nie jest ona uzależniona od jakichkolwiek wskaźników ekonomicznych, nie jest opłatą o charakterze ekwiwalentnym. Jej głównym celem jest zdyscyplinowanie rezerwujących, aby unikali dokonywania rezerwacji »na zapas« (…)" - wyjaśniono w uzasadnieniu.

Opłaty będzie można wnosić wyłącznie elektronicznie, nie przewiduje się możliwości wpłat gotówką czy przelewem. Nie będzie ona zwracana, jeśli kierowca nie pojawi się na przejściu w zarezerwowanym miejscu i czasie.

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Będą trzy rodzaje rezerwacji

Według proponowanych przepisów będą trzy rodzaje rezerwacji.

"Rezerwacja standardowa, którą będzie można zastosować przy przewozie wszystkich rodzajów towarów (także towarów wrażliwych). Ten rodzaj rezerwacji pozwoli podmiotom wybrać zarówno miejsce jak i datę oraz godzinę stawienia się na przejściu granicznym w celu przekroczenia granicy. A więc to od decyzji rezerwującego zależne będzie, kiedy stawi się na przejściu granicznym" - wskazano w uzasadnieniu.

Rezerwacja priorytetowa ma być stosowana przy przewozie m.in. żywych zwierząt, towarów szybko psujących się, towarów niebezpiecznych, pomocy humanitarnej, krwi. MF tłumaczy, że ten rodzaj rezerwacji pozwoli zachować preferencyjne i wyjątkowe zasady traktowania wymienionych rodzajów towarów i jednocześnie pozwoli podmiotowi przewożącemu takie towary wybrać zarówno miejsce jak i datę oraz godzinę stawienia się na przejściu granicznym w celu przekroczenia granicy.

Jeśli kierowca wybierze rezerwację priorytetową w sposób nieuzasadniony, taka rezerwacja zostanie anulowana. Oznacza to, że "pojazd zostanie cofnięty poza teren przejścia granicznego".

"Rezerwacja uzupełniająca będzie stosowana przy przewozie wszystkich towarów, w przypadku gdy podmiot nie wskaże sam preferowanej przez niego daty i godziny stawienia się na wybranym przez niego przejściu granicznym. W przypadku tej rezerwacji pojazd zostanie dopisany przez system na ostatnim miejscu kolejki, wskazując jednocześnie prognozowany termin stawienia się na przejściu granicznym" - dodano.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 lutego 2027 r., jednak system rezerwacji ruszy o miesiąc później, czyli 1 marca 2027 r.