Tygodniowy flesz - terminy, wskaźniki, stawki: 7-13 września 2026 r.
Najważniejsze terminy na ten tydzień. Aktualne wskaźniki i stawki - informacje przydatne dla księgowych, podatników i kadrowych. Jakie akty prawne wchodzą w życie.
Aktualizacja:
07.09.2026 03:38
Publikacja:
07.09.2026 00:07
Jest to deklaracja o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za sierpień 2026 r.
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