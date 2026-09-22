- Przygotowuję projekt uchwały budżetowej na 2027 r. i mam wątpliwość, czy w planie wydatków mogę nie przewidywać środków na przeciwdziałanie narkomanii. Choć jest to zadanie własne gminy, podobnie jak przeciwdziałanie alkoholizmowi, od kilku lat nie realizowano u nas wydatków w tym zakresie. Czy brak takich wydatków w projekcie budżetu może zostać zakwestionowany przez regionalną izbę obrachunkową?

Ze stanu faktycznego należy wnioskować, że chodzi o specjalne środki planowane w ramach budżetu gminy na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii. W tym zakresie punktem odniesienia są przepisy ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.