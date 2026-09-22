Rzeczpospolita
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Czy gmina musi planować wydatki na przeciwdziałanie narkomanii?

Brak zaplanowanych wydatków na przeciwdziałanie narkomanii nie zawsze wynika z rzeczywistych potrzeb, ale może naruszać obowiązki gminy. Regionalna izba obrachunkowa wskazuje, że takie środki powinny znaleźć się w budżecie.

Publikacja: 22.09.2026 04:30

Czy gmina musi planować wydatki na przeciwdziałanie narkomanii?

Czy gmina musi planować wydatki na przeciwdziałanie narkomanii?

Foto: Adobe Stock

Marcin Nagórek

- Przygotowuję projekt uchwały budżetowej na 2027 r. i mam wątpliwość, czy w planie wydatków mogę nie przewidywać środków na przeciwdziałanie narkomanii. Choć jest to zadanie własne gminy, podobnie jak przeciwdziałanie alkoholizmowi, od kilku lat nie realizowano u nas wydatków w tym zakresie. Czy brak takich wydatków w projekcie budżetu może zostać zakwestionowany przez regionalną izbę obrachunkową?

Ze stanu faktycznego należy wnioskować, że chodzi o specjalne środki planowane w ramach budżetu gminy na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii. W tym zakresie punktem odniesienia są przepisy ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

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