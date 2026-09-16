W doniesieniach medialnych – ostatnio dotyczących głównie placówek leczniczych – często formułowany jest zarzut niewłaściwego działania rady nadzorczej czy braku należytego nadzoru właścicielskiego w odniesieniu do spółek z udziałem jednostek samorządu. Żadne obowiązujące przepisy nie określają szczegółowego katalogu uprawnień i obowiązków rady nadzorczej. Kodeks spółek handlowych, formułując zadania tego organu, w przypadku zarówno spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i akcyjnych, wskazuje: „rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności” (por. art. 218 §1 i art. 382 §1). W kolejnych postanowieniach tych artykułów następuje uszczegółowienie i wskazanie szczególnych obowiązków rady nadzorczej. Należą do nich: