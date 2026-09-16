Rzeczpospolita
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Czy w spółkach komunalnych potrzebna jest rada nadzorcza?

Żadne obowiązujące przepisy nie określają szczegółowego katalogu uprawnień i obowiązków rady nadzorczej. To, jak bardzo może być przydatna, zależy od treści umowy spółki.

Publikacja: 16.09.2026 05:20

Czy w spółkach komunalnych potrzebna jest rada nadzorcza?

Czy w spółkach komunalnych potrzebna jest rada nadzorcza?

Foto: Adobe Stock

Beata Kocięcka

SPIS TREŚCI

  1. Rozszerzenie kompetencji rady nadzorczej
  2. Przede wszystkim bieżąca kontrola
  3. Nie tylko raporty zarządu
  4. Kontrola rady nadzorczej
  5. Żądanie udostępnienia dokumentów i informacji

W doniesieniach medialnych – ostatnio dotyczących głównie placówek leczniczych – często formułowany jest zarzut niewłaściwego działania rady nadzorczej czy braku należytego nadzoru właścicielskiego w odniesieniu do spółek z udziałem jednostek samorządu. Żadne obowiązujące przepisy nie określają szczegółowego katalogu uprawnień i obowiązków rady nadzorczej. Kodeks spółek handlowych, formułując zadania tego organu, w przypadku zarówno spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i akcyjnych, wskazuje: „rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności” (por. art. 218 §1 i art. 382 §1). W kolejnych postanowieniach tych artykułów następuje uszczegółowienie i wskazanie szczególnych obowiązków rady nadzorczej. Należą do nich:

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