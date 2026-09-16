Rzeczpospolita
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Kiedy pensja urzędnika może być finansowana z opłat śmieciowych?

Jeżeli pracownik urzędu zajmuje się także innymi sprawami, z opłaty za gospodarowanie odpadami można pokryć tylko część jego wynagrodzenia.

Publikacja: 16.09.2026 05:10

Kiedy pensja urzędnika może być finansowana z opłat śmieciowych?

Kiedy pensja urzędnika może być finansowana z opłat śmieciowych?

Foto: Adobe Stock

Marcin Nagórek

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma ściśle określone przeznaczenie. Zgodnie z art. 6r ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach środki z tej opłaty nie mogą być wykorzystywane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Co finansować z opłat?

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