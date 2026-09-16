Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ma ściśle określone przeznaczenie. Zgodnie z art. 6r ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach środki z tej opłaty nie mogą być wykorzystywane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Co finansować z opłat?
Pozostało jeszcze 88% artykułu
Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!
Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.
Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.