Ustawa o drogach publicznych (u.d.p.) daje samorządom uprawnienie do pobierania opłat od właścicieli pojazdów pozostawionych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania. W ustawie tej (art. 13f) przewidziano również możliwość wyznaczenia przez gminę opłaty dodatkowej pobieranej w przypadku nieuiszczenia opłaty za postój. W praktyce niektórzy samorządowcy interpretują ten przepis szeroko i w regulaminach stref płatnego parkowania przyznają podległym sobie organom prawo do pobierania opłat dodatkowych także za inne przewinienia niż to wskazane w ustawie. Chodzi m.in. o nieumieszczenie biletu w widocznym miejscu, omyłkowe wpisanie do systemu nieprawidłowych numerów rejestracyjnych albo wydrukowanie biletu bez ich podania itd.