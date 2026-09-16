Rzeczpospolita
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Nie w każdym przypadku miasto może pobrać opłatę dodatkową za parkowanie

Brak prawidłowego numeru rejestracyjnego albo pozostawienie auta poza wyznaczonym miejscem nie daje podstaw do naliczenia opłaty dodatkowej za parkowanie. Tak wynika z orzecznictwa sądów.

Publikacja: 16.09.2026 05:00

Nie w każdym przypadku miasto może pobrać opłatę dodatkową za parkowanie

Nie w każdym przypadku miasto może pobrać opłatę dodatkową za parkowanie

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Adam Pantak

Ustawa o drogach publicznych (u.d.p.) daje samorządom uprawnienie do pobierania opłat od właścicieli pojazdów pozostawionych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania. W ustawie tej (art. 13f) przewidziano również możliwość wyznaczenia przez gminę opłaty dodatkowej pobieranej w przypadku nieuiszczenia opłaty za postój. W praktyce niektórzy samorządowcy interpretują ten przepis szeroko i w regulaminach stref płatnego parkowania przyznają podległym sobie organom prawo do pobierania opłat dodatkowych także za inne przewinienia niż to wskazane w ustawie. Chodzi m.in. o nieumieszczenie biletu w widocznym miejscu, omyłkowe wpisanie do systemu nieprawidłowych numerów rejestracyjnych albo wydrukowanie biletu bez ich podania itd.

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