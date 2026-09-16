Wsłuchujemy się w potrzeby rynku, dlatego chcemy dać przedsiębiorcom więcej czasu na pełną cyfryzację – deklaruje Ministerstwo Finansów i zapowiada nowelizację odraczającą kary za błędy w KSeF. Zastrzega jednak też, że skarbówka będzie sprawdzać, dlaczego firmy go nie stosują.

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KSeF będzie obowiązkowy także dla najmniejszych firm

Przypomnijmy, że KSeF to centralna, nadzorowana przez skarbówkę baza faktur. Działa od 1 lutego 2026 r. Na początku fakturować w nowym systemie musiały tylko największe firmy (mające w 2024 r. powyżej 200 mln zł sprzedaży brutto). 1 kwietnia ruszył drugi etap. Faktury w KSeF muszą wystawiać podatnicy mający miesięczną sprzedaż brutto powyżej 10 tys. zł. Dla pozostałych nowy system będzie obowiązkowy od 1 stycznia 2027 r. Wszyscy natomiast muszą już od 1 lutego odbierać w KSeF faktury zakupowe wystawiane przez kontrahentów (którzy są do tego zobowiązani bądź robią to dobrowolnie).

Od tych zasad jest parę odstępstw, np. do końca 2026 r. nie trzeba wprowadzać do KSeF faktur wystawianych z kas rejestrujących, a także paragonów z NIP (do 450 zł).

Kary za niestosowanie KSeF

Razem z przepisami o KSeF do ustawy o VAT trafiły nowe kary. Znajdziemy je w art. 106ni. Za co grożą? Przede wszystkim za wystawienie faktury poza KSeF. A także w razie korzystania z trybów wyjątkowych, sporządzenie jej niezgodnie ze wzorem oraz nieprzesłanie w terminie do systemu. Ile wynoszą? Do 100 proc. VAT albo do 18,7 proc. należności (jeśli faktura jest bez VAT).

Z przepisów wynika, że kary będą nakładane od 1 stycznia 2027 r. Ministerstwo Finansów chce ten termin przesunąć o rok. Kary będą wymierzane, więc dopiero w 2028 r. Resort finansów podkreśla, że będzie to korzystne zwłaszcza dla najmniejszych przedsiębiorstw. „Dzięki wydłużeniu okresu odroczenia kar, małe firmy zyskają dodatkowy czas na naukę obsługi systemu i dostosowanie procesów biznesowych bez ryzyka ponoszenia odpowiedzialności finansowej” – czytamy w komunikacie na stronie internetowej ministerstwa.

Resort finansów zastrzega jednak, że „odroczenie kar nie oznacza braku obowiązku stosowania KSeF”. I zapewnia, że skarbówka będzie reagować na przypadki jego ignorowania i „badać, czy niestosowanie systemu nie prowadzi do nierzetelnego rozliczania podatku”.