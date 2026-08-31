Julita Karaś-Gasparska: Bilet zamiast faktury w KSeF

Rewolucja w polskim systemie podatkowym związana z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur dotyczy niemal każdego przedsiębiorcy. Specyfika niektórych rodzajów działalności związana m.in. z liczbą i rodzajem czynności wymagających udokumentowania spowodowała jednak, że w ich przypadku wprowadzono katalog zwolnień i wyjątków z obowiązku wystawiania faktur za pośrednictwem KSeF.

Kwestię tę szczegółowo reguluje rozporządzenie ministra finansów i gospodarki z 7 grudnia 2025 r. Jednym z takich wyłączeń objęte są wybrane usługi transportowe. W transporcie masowym wdrożenie pełnej procedury fakturowania w KSeF przy sprzedaży każdego pojedynczego przejazdu stworzyłoby znaczące bariery technologiczne oraz organizacyjne. Z tego powodu przepisy wprost dopuszczają sytuacje, w których tradycyjny bilet wciąż zachowuje status faktury i nie musi być generowany w systemie KSeF. Rozporządzenie określa przy tym warunki, jakie musi spełniać bilet, aby uznano go za fakturę, w tym zestaw danych, jakie muszą się na nim znaleźć. Wyjątki przewidziane w przepisach dotyczą usług przewozu osób na dowolną odległość, realizowanych różnymi środkami transportu: koleją, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami. Trzeba przy tym zwrócić uwagę na istotny warunek: zwolnienie dotyczy biletów jednorazowych. Jeśli przewoźnik sprzedaje np. okresowe bilety imienne (miesięczne, kwartalne) czy świadczy przewozy czarterowe/okazjonalne na zamówienie firm, to usługi te podlegają standardowym zasadom fakturowania w KSeF.