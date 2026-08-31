Rzeczpospolita
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Wynajem lokalu na cele mieszkaniowe jest zwolniony z VAT

Odpłatne udostępnianie lokali mieszkalnych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, tylko na cele mieszkaniowe, korzysta ze zwolnienia z VAT i nie wymaga wystawiania faktury przez wynajmującego prowadzącego działalność gospodarczą.

Publikacja: 31.08.2026 05:00

Wynajem lokalu na cele mieszkaniowe jest zwolniony z VAT

Wynajem lokalu na cele mieszkaniowe jest zwolniony z VAT

Foto: Adobe Stock

Wojciech Kozik

Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej wydanej 24 marca 2026 r. (0113 KDIPT1 2.4012. 1208.2025.2.PRP).

Głównym przedmiotem działalności spółki będącej czynnym podatnikiem VAT jest pośrednictwo w zatrudnianiu cudzoziemców. Spółka korzysta z lokali mieszkalnych na podstawie umów najmu zawartych z właścicielami (osobami fizycznymi i prawnymi), a opłaty dla osób fizycznych są ponoszone na podstawie umów, natomiast dla osoby prawnej na podstawie wystawianych przez nią faktur. Spółka zamierza odpłatnie udostępniać lokale osobom wykonującym pracę u podmiotów trzecich, a także innym osobom fizycznym. Lokale mieszkalne będą wynajmowane na okres maksymalnie dwóch lat z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Najemcy mają uiszczać opłaty za wynajem bezpośrednio spółce albo poprzez potrącenie kwoty z ich wynagrodzenia albo poprzez wpłaty na rachunek bankowy spółki. W lokalach mieszkalnych pracownicy będą realizować cele mieszkaniowe, a wykorzystanie lokali przez pracowników do celów innych niż mieszkalne nie będzie możliwe.

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