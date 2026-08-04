Czy nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń podlega VAT?
Jeżeli nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń następuje w związku z wykonaniem zadań własnych gminy, to opodatkowanie VAT nie wystąpi.
Aktualizacja:
04.08.2026 08:58
Publikacja:
04.08.2026 05:40
Kiedy nieodpłatne przekazanie pomieszczeń gminnych nie podlega VAT?
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Gmina wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia konsekwencji VAT nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń wraz z mediami na rzecz organizacji pozarządowych.
Opis sprawy
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