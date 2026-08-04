Rzeczpospolita
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Czy nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń podlega VAT?

Jeżeli nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń następuje w związku z wykonaniem zadań własnych gminy, to opodatkowanie VAT nie wystąpi.

Publikacja: 04.08.2026 05:40

Kiedy nieodpłatne przekazanie pomieszczeń gminnych nie podlega VAT?

Kiedy nieodpłatne przekazanie pomieszczeń gminnych nie podlega VAT?

Foto: Adobe Stock

Joanna Pęczek-Czerwińska

Gmina wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w celu potwierdzenia konsekwencji VAT nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń wraz z mediami na rzecz organizacji pozarządowych.

Opis sprawy

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