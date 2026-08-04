Obowiązki gminy w PIT w związku z wydawaniem małoletnim bonów na sport i kulturę

- Gmina (miasto) przekazuje bon na kulturę i sport dla dzieci i młodzieży. Adresatami programu są osoby w wieku od 6. do ukończenia 18. roku życia będące mieszkańcami miasta i posiadające kartę mieszkańca. Bon na kulturę i sport funkcjonuje na podstawie uchwały rady miasta. Celem Programu jest w szczególności zachęcanie mieszkańców do korzystania z lokalnej oferty kulturalnej, sportowej oraz rekreacyjnej, a także wspieranie aktywności dzieci i młodzieży w tych obszarach. Bon przysługuje każdemu mieszkańcowi gminy w określonym wieku i jest przyznawany corocznie. Może być wykorzystany wyłącznie w danym roku kalendarzowym, bez możliwości go przenoszenia na lata następne. Bon może być wykorzystany w jednostkach budżetowych gminy i samorządowych instytucjach kultury. Program ma charakter powszechny dla określonej grupy mieszkańców i nie jest uzależniony od sytuacji materialnej uczestników. Czy zatem w związku z wydawaniem bonów na sport i kulturę dla dzieci i młodzieży na gminie spoczywają obowiązki płatnika podatku PIT?