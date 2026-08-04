Rzeczpospolita
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Obowiązki gminy w PIT w związku z wydawaniem małoletnim bonów na sport i kulturę

Ogólnodostępne bony na sport i kulturę przyznawane przez gminę w ramach programu skierowanego do wszystkich mieszkańców nie stanowią przychodu podatkowego. W związku z tym gmina nie ma obowiązków płatnika PIT ani obowiązku sporządzania informacji PIT-11.

Publikacja: 04.08.2026 05:00

Obowiązki gminy w PIT w związku z wydawaniem małoletnim bonów na sport i kulturę

Obowiązki gminy w PIT w związku z wydawaniem małoletnim bonów na sport i kulturę

Foto: Adobe Stock

Marcin Szymankiewicz

- Gmina (miasto) przekazuje bon na kulturę i sport dla dzieci i młodzieży. Adresatami programu są osoby w wieku od 6. do ukończenia 18. roku życia będące mieszkańcami miasta i posiadające kartę mieszkańca. Bon na kulturę i sport funkcjonuje na podstawie uchwały rady miasta. Celem Programu jest w szczególności zachęcanie mieszkańców do korzystania z lokalnej oferty kulturalnej, sportowej oraz rekreacyjnej, a także wspieranie aktywności dzieci i młodzieży w tych obszarach. Bon przysługuje każdemu mieszkańcowi gminy w określonym wieku i jest przyznawany corocznie. Może być wykorzystany wyłącznie w danym roku kalendarzowym, bez możliwości go przenoszenia na lata następne. Bon może być wykorzystany w jednostkach budżetowych gminy i samorządowych instytucjach kultury. Program ma charakter powszechny dla określonej grupy mieszkańców i nie jest uzależniony od sytuacji materialnej uczestników. Czy zatem w związku z wydawaniem bonów na sport i kulturę dla dzieci i młodzieży na gminie spoczywają obowiązki płatnika podatku PIT?

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