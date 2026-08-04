Rzeczpospolita
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WSA: gmina musi precyzyjnie określić przesłanki obniżek czynszu

Rada gminy, uchwalając program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, powinna uwzględnić wszystkie czynniki wskazane w ustawie jako przesłanki obniżenia czynszu oraz przypisać każdemu z nich konkretną, wymierną wartość.

Publikacja: 04.08.2026 05:50

Jakie są obowiązki ma rady gminy przy uchwalaniu programu gospodarowania zasobem mieszkaniowymi?

Jakie są obowiązki ma rady gminy przy uchwalaniu programu gospodarowania zasobem mieszkaniowymi?

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, rozpatrując sprawę dotyczącą rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody stwierdzającego nieważność uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Główny zarzut wojewody dotyczył sposobu realizacji normy kompetencyjnej z art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie praw lokatorów (dalej: u.o.p.l.), który nakłada na gminę obowiązek określenia zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżania czynszu. W tym konkretnym przypadku rada gminy uregulowała tę materię, wskazując jedynie dwa czynniki obniżające stawkę czynszu o 5 proc., tj. położenie lokalu na IV lub wyższym piętrze w budynku bez windy oraz zły stan techniczny budynku.

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