WSA: gmina musi precyzyjnie określić przesłanki obniżek czynszu

Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, rozpatrując sprawę dotyczącą rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody stwierdzającego nieważność uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Główny zarzut wojewody dotyczył sposobu realizacji normy kompetencyjnej z art. 21 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie praw lokatorów (dalej: u.o.p.l.), który nakłada na gminę obowiązek określenia zasad polityki czynszowej oraz warunków obniżania czynszu. W tym konkretnym przypadku rada gminy uregulowała tę materię, wskazując jedynie dwa czynniki obniżające stawkę czynszu o 5 proc., tj. położenie lokalu na IV lub wyższym piętrze w budynku bez windy oraz zły stan techniczny budynku.