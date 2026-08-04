Rzeczpospolita
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Teresa Siudem: Obniżki czynszu wymagają jasnych reguł

Niższy standard lokalu lub budynku powinien przekładać się na możliwość obniżenia czynszu. Rada gminy nie może dowolnie wybierać ustawowych przesłanek wpływających na zmniejszenie opłat w mieszkaniach komunalnych.

Publikacja: 04.08.2026 06:00

Czy gmina może dowolnie ustalać zasady obniżania czynszów komunalnych?

Czy gmina może dowolnie ustalać zasady obniżania czynszów komunalnych?

Foto: Adobe Stock

Teresa Siudem

Uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy jest ustawowym obowiązkiem rady gminy, wynikającym z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie praw lokatorów. Program powinien być opracowany na co najmniej pięć kolejnych lat i obejmować elementy wymienione w art. 21 ust. 2 tej ustawy. Należą do nich m.in. zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.

Rada gminy nie może zrezygnować z określenia zasad obniżania czynszu ani w sposób dowolny kształtować katalogu przesłanek uzasadniających obniżkę. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy powinien zawierać wszystkie elementy wskazane w art. 21 ust. 2 ustawy. Pominięcie któregokolwiek z nich stanowi istotne naruszenie prawa, co podkreślił m.in. Wojewoda Warmińsko-Mazurski w rozstrzygnięciu nadzorczym z 26 stycznia 2021 r.

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