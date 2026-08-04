Blisko 69 mln zł dla Metropolii Poznań na transport i odporność klimatyczną

Władze województwa wielkopolskiego uruchomiły dwa nabory dotyczące dalszego rozwoju Metropolii Poznań. Pierwszy koncentruje się na zrównoważonej mobilności miejskiej, drugi na zwiększaniu odporności obszarów zurbanizowanych na zmiany klimatu, w tym susze, fale gorąca i gwałtowne powodzie. Bezpośrednim wnioskodawcą w obu przypadkach może być Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Projekty można jednak realizować w partnerstwie. W zależności od zakresu przedsięwzięcia mogą się w nie włączyć m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, podmioty świadczące usługi publiczne, operatorzy transportu zbiorowego, zarządcy dróg, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, spółki wodne, organizacje pozarządowe oraz służby ratownicze.