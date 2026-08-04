Rzeczpospolita
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Blisko 69 mln zł dla Metropolii Poznań na transport i odporność klimatyczną

Rozwój infrastruktury transportowej, zeroemisyjnej mobilności, małej retencji oraz zielono-niebieskiej infrastruktury – na takie działania przeznaczono środki z programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski”.

Publikacja: 04.08.2026 04:40

Blisko 69 mln zł dla Metropolii Poznań na transport i odporność klimatyczną

Blisko 69 mln zł dla Metropolii Poznań na transport i odporność klimatyczną

Foto: Piotr Gołębniak/Adobe Stock

Michał Kołtuniak

Władze województwa wielkopolskiego uruchomiły dwa nabory dotyczące dalszego rozwoju Metropolii Poznań. Pierwszy koncentruje się na zrównoważonej mobilności miejskiej, drugi na zwiększaniu odporności obszarów zurbanizowanych na zmiany klimatu, w tym susze, fale gorąca i gwałtowne powodzie. Bezpośrednim wnioskodawcą w obu przypadkach może być Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Projekty można jednak realizować w partnerstwie. W zależności od zakresu przedsięwzięcia mogą się w nie włączyć m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, podmioty świadczące usługi publiczne, operatorzy transportu zbiorowego, zarządcy dróg, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, spółki wodne, organizacje pozarządowe oraz służby ratownicze.

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