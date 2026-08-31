Rzeczpospolita
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Dziesięć lat GAAR. Klauzula działa szerzej niż pokazują statystyki

Od wejścia w życie GAAR planowanie danego procesu wymaga określenia przyczyn gospodarczych realizowania działań, ale też uzasadnienia podejmowania konkretnych czynności. Klauzula wyznacza więc granice dopuszczalnej optymalizacji podatkowej.

Publikacja: 31.08.2026 05:10

Dziesięć lat GAAR. Klauzula działa szerzej niż pokazują statystyki

Dziesięć lat GAAR. Klauzula działa szerzej niż pokazują statystyki

Foto: Adobe Stock

Michał Jasiński

SPIS TREŚCI

  1. Znaczenie klauzuli GAAR
  2. Jak zminimalizować ryzyko zastosowania przez organ klauzuli GAAR
  3. Klauzula GAAR stosowana także przy reorganizacjach
  4. GAAR a transakcje w ramach fundacji rodzinnych
  5. Szeroki zakres GAAR. Przyszłość klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

W lipcu minęło dokładnie dziesięć lat od wprowadzenia przepisów o ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR). Ta data zapisała się jako jedna z najważniejszych zmian w historii polskiego prawa podatkowego. GAAR stanowi bowiem jeden z kluczowych instrumentów służących zwalczaniu agresywnego planowania podatkowego oraz przeciwdziałaniu osiągania nieuzasadnionych korzyści podatkowych.

Podstawowym założeniem klauzuli jest umożliwienie organom podatkowym zakwestionowania skutków podatkowych określonych działań, nawet jeśli są one formalnie zgodne z obowiązującymi przepisami. W przypadkach, gdy jednym z głównych celów jest osiągnięcie korzyści podatkowej pozostającej w sprzeczności celem ustawy podatkowej, a sposób działania ma charakter sztuczny, organy mogą zakwestionować działania podatnika.

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