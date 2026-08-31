Dziesięć lat GAAR. Klauzula działa szerzej niż pokazują statystyki

W lipcu minęło dokładnie dziesięć lat od wprowadzenia przepisów o ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR). Ta data zapisała się jako jedna z najważniejszych zmian w historii polskiego prawa podatkowego. GAAR stanowi bowiem jeden z kluczowych instrumentów służących zwalczaniu agresywnego planowania podatkowego oraz przeciwdziałaniu osiągania nieuzasadnionych korzyści podatkowych.

Podstawowym założeniem klauzuli jest umożliwienie organom podatkowym zakwestionowania skutków podatkowych określonych działań, nawet jeśli są one formalnie zgodne z obowiązującymi przepisami. W przypadkach, gdy jednym z głównych celów jest osiągnięcie korzyści podatkowej pozostającej w sprzeczności celem ustawy podatkowej, a sposób działania ma charakter sztuczny, organy mogą zakwestionować działania podatnika.