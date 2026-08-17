Rzeczpospolita
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Fiskus wszczyna postępowanie, by zyskać na czasie

Organy podatkowe nierzadko wszczynają postępowanie karne skarbowe nie po to, aby zbadać, czy doszło do przestępstwa lub wykroczenia skarbowego i ukarać sprawcę, ale żeby przerwać bieg terminu przedawnienia. Coraz częściej budzi to sprzeciw sądów administracyjnych.

Publikacja: 17.08.2026 05:30

Fiskus wszczyna postępowanie, by zyskać na czasie

Fiskus wszczyna postępowanie, by zyskać na czasie

Foto: Adobe Stock

Maciej Hadas

Jednym z najczęściej dyskutowanych problemów polskiego postępowania podatkowego pozostaje wykorzystywanie postępowań karnych skarbowych do zawieszania biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Choć przepisy ordynacji podatkowej przewidują możliwość zawieszenia biegu przedawnienia w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, to coraz częściej przedmiotem sporów staje się to, czy postępowania te są rzeczywiście prowadzone w celu wyjaśnienia potencjalnego czynu zabronionego, czy może służą wyłącznie wydłużeniu czasu, jaki organy podatkowe mają na zakończenie postępowania.

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