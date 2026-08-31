Rzeczpospolita
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Pożyczka bez odsetek to nieodpłatne świadczenie

Udzielenie nieoprocentowanej lub niskooprocentowanej pożyczki pracownikowi może być dla niego neutralne podatkowo. Stanie się tak tylko wtedy, gdy spełnione będą określone warunki, m.in. obejmujące wszystkich pracowników jednakowe zasady udzielania pożyczki.

Publikacja: 31.08.2026 05:50

Pożyczka bez odsetek to nieodpłatne świadczenie

Pożyczka bez odsetek to nieodpłatne świadczenie

Foto: Adobe Stock

Przemysław Szwed

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT).

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