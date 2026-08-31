Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Instrumenty współpracy z fiskusem – dla kogo i na jakich zasadach

Relacja z urzędem skarbowym nie musi opierać się na niepewności i kontrolach. Program Współdziałania oraz porozumienia podatkowe to narzędzia, które dają firmom szansę na pewność rozliczeń podatkowych i uniknięcie sporów z fiskusem.

Publikacja: 31.08.2026 05:30

Instrumenty współpracy z fiskusem – dla kogo i na jakich zasadach

Instrumenty współpracy z fiskusem – dla kogo i na jakich zasadach

Foto: Adobe Stock

Dominika Kasińska, Piotr Najder

Program Współdziałania został wprowadzony do polskiego systemu podatkowego kilka lat temu i z założenia opiera się na trzech filarach: zaufaniu, zrozumieniu i transparentności. To forma szczególnej współpracy Krajowej Administracji Skarbowej z dużymi podmiotami, która wykracza poza podstawowe, wynikające z ustaw podatkowych, prawa i obowiązki. Celem programu jest podejmowanie wspólnych działań zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i oczekiwań kluczowych podatników. Współpraca ma na celu zapewnienie bezpieczniejszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Pozostało jeszcze 94% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama