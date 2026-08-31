Instrumenty współpracy z fiskusem – dla kogo i na jakich zasadach

Program Współdziałania został wprowadzony do polskiego systemu podatkowego kilka lat temu i z założenia opiera się na trzech filarach: zaufaniu, zrozumieniu i transparentności. To forma szczególnej współpracy Krajowej Administracji Skarbowej z dużymi podmiotami, która wykracza poza podstawowe, wynikające z ustaw podatkowych, prawa i obowiązki. Celem programu jest podejmowanie wspólnych działań zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i oczekiwań kluczowych podatników. Współpraca ma na celu zapewnienie bezpieczniejszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.