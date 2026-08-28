Bilet na przejazd autokarem poza KSeF

Podatnik jest zobowiązany „samoistnie” wystawić fakturę dokumentującą m.in. sprzedaż dokonywaną przez niego na rzecz innego podatnika VAT, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem(art. 106b ust. 1 ustawy o VAT). Z kolei w przypadku klientów indywidualnych (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) podatnik jest obowiązany wystawić fakturę na żądanie nabywcy towaru lub usługi, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty (art. 106b ust. 3 ustawy o VAT).