Rzeczpospolita
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Tak dla ulgi na robotyzację, nie dla ulgi na ekspansję. Zmiana polityki od 2027 roku

Rząd wydłuży ulgę na robotyzację, ale zlikwiduje podatkowe wsparcie dla ekspansji firm. Na większym limicie ulgi mają skorzystać krwiodawcy.

Publikacja: 28.08.2026 05:28

Tak dla ulgi na robotyzację, nie dla ulgi na ekspansję. Zmiana polityki od 2027 roku

Warszawa, 16.01.2026. Gmach Ministerstwa Finansów

Foto: Leszek Szymański/PAP

Paweł Rochowicz

Po zapowiedzianych zmianach w stawkach PIT i CIT, rząd szykuje na przyszły rok kolejne zmiany w podatkach dochodowych. Z zapowiedzi w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów wynika, że zmienione będą przepisy o niektórych ulgach w podatkach dochodowych.

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