Po zapowiedzianych zmianach w stawkach PIT i CIT, rząd szykuje na
przyszły rok kolejne zmiany w podatkach dochodowych. Z zapowiedzi w
wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów wynika, że zmienione
będą przepisy o niektórych ulgach w podatkach dochodowych.
Roboty wspierane przez kolejnych 10 lat
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