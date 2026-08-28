Po zapowiedzianych zmianach w stawkach PIT i CIT, rząd szykuje na przyszły rok kolejne zmiany w podatkach dochodowych. Z zapowiedzi w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów wynika, że zmienione będą przepisy o niektórych ulgach w podatkach dochodowych.

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