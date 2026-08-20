Rzeczpospolita
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Miód firmowym kosztem? W kuchni tak, dla chorego pracownika nie

Przedsiębiorca kupujący różne smakołyki i upominki dla pracowników musi dzielić wydatki, bo fiskus twierdzi, że tylko niektóre są podatkowym kosztem. To kontrowersyjne stanowisko, przyniesie firmom problemy – mówią eksperci.

Publikacja: 20.08.2026 04:52

Eksperci podkreślają, że podejście fiskusa do benefitów zmusza pracodawców do ogromnej biurokracji.

Eksperci podkreślają, że podejście fiskusa do benefitów zmusza pracodawców do ogromnej biurokracji.

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Kosztem uzyskania przychodów spółki jest miód udostępniony w firmowej kuchni, nie jest natomiast miód przekazywany pracownikowi na zwolnieniu lekarskim. Można rozliczyć lunch z mentorem, ale nie voucher do restauracji z okazji ślubu. Do kosztów zaliczamy kwiaty doniczkowe dla nowego personelu, ale nie kwiaty cięte wręczane pracowniczkom z okazji Dnia Kobiet. Tak twierdzi skarbówka w najnowszej interpretacji dotyczącej pracowniczych świadczeń.

– Ta interpretacja pokazuje, jak trudne jest rozliczanie benefitów dla personelu. Pokazuje też absurdalne podejście fiskusa, który każe firmom dzielić zakupy – wskazuje Radosław Żuk, doradca podatkowy, partner w kancelarii KZP.

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