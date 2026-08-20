Kosztem uzyskania przychodów spółki jest miód udostępniony w firmowej kuchni, nie jest natomiast miód przekazywany pracownikowi na zwolnieniu lekarskim. Można rozliczyć lunch z mentorem, ale nie voucher do restauracji z okazji ślubu. Do kosztów zaliczamy kwiaty doniczkowe dla nowego personelu, ale nie kwiaty cięte wręczane pracowniczkom z okazji Dnia Kobiet. Tak twierdzi skarbówka w najnowszej interpretacji dotyczącej pracowniczych świadczeń.

– Ta interpretacja pokazuje, jak trudne jest rozliczanie benefitów dla personelu. Pokazuje też absurdalne podejście fiskusa, który każe firmom dzielić zakupy – wskazuje Radosław Żuk, doradca podatkowy, partner w kancelarii KZP.