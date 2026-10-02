Wyższy limit przychodów na ryczałcie, ale po zmianie ustawy sporo firm go straci

W przyszłym roku ryczałtowe rozliczenie mogą stosować przedsiębiorcy, których przychody w 2026 r. nie przekroczą 8 754 000 zł. Taki jest efekt zmiany kursu euro i tak wynika z obecnych przepisów. W Sejmie jest jednak projekt, który ma ośmiokrotnie ten limit obniżyć.

