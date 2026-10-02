Rzeczpospolita
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Wyższy limit przychodów na ryczałcie, ale po zmianie ustawy sporo firm go straci

W przyszłym roku ryczałtowe rozliczenie mogą stosować przedsiębiorcy, których przychody w 2026 r. nie przekroczą 8 754 000 zł. Taki jest efekt zmiany kursu euro i tak wynika z obecnych przepisów. W Sejmie jest jednak projekt, który ma ośmiokrotnie ten limit obniżyć.

Publikacja: 02.10.2026 11:05

W Sejmie jest projekt, który ma ośmiokrotnie obniżyć limit przychodów dla ryczałtowców.

W Sejmie jest projekt, który ma ośmiokrotnie obniżyć limit przychodów dla ryczałtowców.

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Z powodu wzrostu kursu euro zwiększyło się kilka ważnych dla firm limitów. Między innymi dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem. Nie mogą oni jednak spokojnie planować swoich przychodów, bo przepisy mogą się jeszcze do końca roku zmienić.

Limit na ryczałcie – ustawa i projekt

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