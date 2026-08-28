Rzeczpospolita
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Nieprawidłowa stawka VAT w ofercie – granice ingerencji zamawiającego

Nie każda błędna stawka VAT w ofercie podlega korekcie. Kluczowe jest ustalenie, czy zamawiający może poprawić omyłkę na podstawie dokumentów zamówienia, bez odtwarzania woli wykonawcy.

Publikacja: 28.08.2026 04:40

Nie każda błędna stawka VAT w ofercie podlega korekcie.

Nie każda błędna stawka VAT w ofercie podlega korekcie.

Foto: Adobe Stock

Marta Śmiecińska

SPIS TREŚCI

  1. Poprawianie omyłek jako wyjątek od zasady niezmienności oferty
  2. Obowiązek poprawienia omyłki i granice ingerencji
  3. Kiedy błąd w stawce VAT można poprawić?
  4. Dokumentacja zamówienia jako źródło korekty
  5. Gdy właściwą stawkę VAT ustala wykonawca
  6. Ekonomiczne skutki korekty a rzeczywista wola wykonawcy
  7. Dokumenty zamówienia trzeba czytać łącznie
  8. Nie każda błędna stawka VAT w ofercie podlega korekcie. Podsumowanie
  9. Zasady poprawiania ofert przez zamawiającego

Problematyka nieprawidłowego określenia stawki podatku VAT w ofercie od lat pozostaje przedmiotem zainteresowania doktryny i orzecznictwa. Mimo tego zagadnienie to niezmiennie powraca w praktyce zamówień publicznych. Wynika to m.in. z faktu, że wysokość stawki podatku od towarów i usług określają przepisy powszechnie obowiązującego prawa – jej ustalenie nie zależy od swobodnej decyzji wykonawcy. Z tego powodu wykonawcy często przyjmują, że zastosowanie błędnej stawki VAT powinno zostać potraktowane jako omyłka, którą zamawiający ma obowiązek poprawić w trybie art. 223 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy Pzp) – >patrz ramka. Rzeczywistość okazuje się jednak znacznie bardziej skomplikowana. Sam fakt, że właściwa stawka podatku wynika z obowiązujących przepisów, nie oznacza jeszcze, że zamawiający jest uprawniony do ingerowania w treść oferty. O dopuszczalności poprawienia omyłki decydują bowiem nie tylko przepisy prawa podatkowego, ale również treść dokumentów zamówienia, sposób sporządzenia oferty oraz zakres czynności, jakie musiałby podjąć zamawiający w celu usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości.

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