Nieprawidłowa stawka VAT w ofercie – granice ingerencji zamawiającego

Problematyka nieprawidłowego określenia stawki podatku VAT w ofercie od lat pozostaje przedmiotem zainteresowania doktryny i orzecznictwa. Mimo tego zagadnienie to niezmiennie powraca w praktyce zamówień publicznych. Wynika to m.in. z faktu, że wysokość stawki podatku od towarów i usług określają przepisy powszechnie obowiązującego prawa – jej ustalenie nie zależy od swobodnej decyzji wykonawcy. Z tego powodu wykonawcy często przyjmują, że zastosowanie błędnej stawki VAT powinno zostać potraktowane jako omyłka, którą zamawiający ma obowiązek poprawić w trybie art. 223 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy Pzp) – >patrz ramka. Rzeczywistość okazuje się jednak znacznie bardziej skomplikowana. Sam fakt, że właściwa stawka podatku wynika z obowiązujących przepisów, nie oznacza jeszcze, że zamawiający jest uprawniony do ingerowania w treść oferty. O dopuszczalności poprawienia omyłki decydują bowiem nie tylko przepisy prawa podatkowego, ale również treść dokumentów zamówienia, sposób sporządzenia oferty oraz zakres czynności, jakie musiałby podjąć zamawiający w celu usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości.