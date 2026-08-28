Rzeczpospolita
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Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa przez byłego pracownika. Odpowiedzialność i sankcje

Gdy były pracownik wykorzystuje poufne informacje w konkurencyjnej działalności, firma nie jest bezradna. Może sięgnąć po środki cywilne, pracownicze, a nawet karne.

Publikacja: 28.08.2026 05:20

Były pracownik wykorzystuje poufne dane? Sprawdź, jak chronić firmę

Były pracownik wykorzystuje poufne dane? Sprawdź, jak chronić firmę

Foto: Adobe Stock

Jan Dudzik, Weronika Wachowiacz

SPIS TREŚCI

  1. Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa? 
  2. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa – co zrobić?
  3. Naruszenie tajemnic przedsiębiorstwa. Roszczenie o zaniechanie
  4. Naruszenie tajemnic przedsiębiorstwa. Roszczenie o usunięcie skutków – przywrócenie stanu sprzed naruszenia
  5. Naruszenie tajemnic przedsiębiorstwa. Roszczenie odszkodowawcze – naprawienie szkody na zasadach ogólnych
  6. Naruszenie tajemnic przedsiębiorstwa. Roszczenie o wydanie korzyści
  7. Naruszenie tajemnic przedsiębiorstwa. Dodatkowe roszczenie – o publikację oświadczenia
  8. Naruszenie tajemnic przedsiębiorstwa. Wezwanie do zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków
  9. Naruszenie tajemnic przedsiębiorstwa. Dodatkowe obowiązki w przypadku relacji pracownik–pracodawca
  10. Naruszenie tajemnic przedsiębiorstwa. Odpowiedzialność pracownika na podstawie przepisów prawa pracy
  11. Odpowiedzialność karna za ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa
  12. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa - odpowiedzialność i sankcje

Punktem wyjścia do analizy konsekwencji prawnych odejścia kluczowego pracownika jest modelowy przykład oparty na sytuacjach spotykanych w praktyce gospodarczej. Na potrzeby niniejszego artykułu przedsiębiorcę, którego interesy zostały potencjalnie naruszone, określimy jako „spółkę czerwoną”, a podmiot prowadzący działalność konkurencyjną jako „spółkę niebieską”. Po zakończeniu współpracy z „czerwoną spółką” jedna z osób posiadających dostęp do istotnych informacji biznesowych rozpoczęła działalność konkurencyjną. Wkrótce potem pojawiły się wątpliwości, czy w nowym przedsięwzięciu nie są wykorzystywane informacje i rozwiązania wypracowane wcześniej przez „spółkę czerwoną”. Jednocześnie przedsiębiorca zaczął obserwować niekorzystne zjawiska rynkowe, takie jak utrata części klientów czy osłabienie swojej pozycji konkurencyjnej.

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