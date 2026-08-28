Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa przez byłego pracownika. Odpowiedzialność i sankcje

Punktem wyjścia do analizy konsekwencji prawnych odejścia kluczowego pracownika jest modelowy przykład oparty na sytuacjach spotykanych w praktyce gospodarczej. Na potrzeby niniejszego artykułu przedsiębiorcę, którego interesy zostały potencjalnie naruszone, określimy jako „spółkę czerwoną”, a podmiot prowadzący działalność konkurencyjną jako „spółkę niebieską”. Po zakończeniu współpracy z „czerwoną spółką” jedna z osób posiadających dostęp do istotnych informacji biznesowych rozpoczęła działalność konkurencyjną. Wkrótce potem pojawiły się wątpliwości, czy w nowym przedsięwzięciu nie są wykorzystywane informacje i rozwiązania wypracowane wcześniej przez „spółkę czerwoną”. Jednocześnie przedsiębiorca zaczął obserwować niekorzystne zjawiska rynkowe, takie jak utrata części klientów czy osłabienie swojej pozycji konkurencyjnej.