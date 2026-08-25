Julita Karaś-Gasparska: Czy AI zastąpi rekrutera

Sztuczna inteligencja zmienia i usprawnia pracę działów HR w wielu firmach. AI opracuje treść ogłoszenia o pracę, dobierając odpowiednie słowa, które powinny być użyte, aby zainteresować nim odpowiednich kandydatów. Następnie AI przegląda zgłoszenia i robi wstępną selekcję przesłanych CV. Dzięki temu pracownicy działu kadr już nie muszą przeglądać przesłanych aplikacji, bo zrobi to za nich AI, sprawnie i szybko eliminując z kolejnych etapów rekrutacji te osoby, które nie spełniają wymaganych kryteriów. Dział HR może więc zaprosić na rozmowy już tylko te osoby, które rokują. Algorytm przeszuka również oferty pracy w internecie i przeanalizuje warunki pracy, w tym wynagrodzenie oferowane kandydatom na określone stanowisko. Pomoże też ułożyć zestaw pytań dla kandydatów, a na koniec wyśle podziękowania za udział w rekrutacji. Same zalety? Niezupełnie.