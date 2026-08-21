Czy organizacja jest gotowa na AI? Czas na diagnozę

Wiele firm rozpoczyna obecnie projekty związane ze sztuczną inteligencją (AI), bez uprzedniej odpowiedzi na podstawowe pytanie: czy organizacja jest rzeczywiście gotowa do realizacji swojej wizji strategicznej w nowej rzeczywistości technologicznej? Paradoks polega na tym, że AI rzadko jest głównym problemem. Jest nim raczej brak spójności pomiędzy strategią, ofertą rynkową, sposobem działania organizacji oraz kompetencjami ludzi. AI działa jak wzmacniacz. W dobrze zarządzanej firmie przyspiesza rozwój, poprawia produktywność i pomaga budować przewagę konkurencyjną. W źle przygotowanej organizacji skaluje chaos, błędne decyzje oraz marnotrawstwo zasobów. Dlatego przed uruchomieniem kolejnych projektów AI warto przeprowadzić diagnozę gotowości firmy do realizacji jej wizji strategicznej. Taka diagnoza powinna obejmować pięć wzajemnie powiązanych obszarów: strategię; produkty i usługi; organizację wraz z systemami i procesami; wiedzę, kompetencje zgromadzone w firmie oraz motywację ludzi. Dopiero całościowa ocena pozwala stwierdzić, czy AI będzie źródłem wartości, czy jedynie kolejnym kosztem.