Rzeczpospolita
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Czy organizacja jest gotowa na AI? Czas na diagnozę

AI może przyspieszyć rozwój firmy lub spotęgować jej problemy. O tym, który scenariusz się zrealizuje, decydują strategia, oferta, procesy, kompetencje i motywacja zespołu.

Publikacja: 21.08.2026 05:40

Jak wykorzystać AI w firmie? Strategia, procesy i kompetencje zespołu

Jak wykorzystać AI w firmie? Strategia, procesy i kompetencje zespołu

Foto: Adobe stock

Witold Kowalski

SPIS TREŚCI

  1. Strategia MŚP w erze AI. Jak zbudować przewagę rynkową i zwiększyć rentowność
  2. Ocena produktów i usług a AI. Jak budować przewagę konkurencyjną firmy?
  3. Dlaczego projekty AI trafiają na przeszkody? Procesy, dane i organizacja
  4. Kompetencje, liderzy i kultura organizacyjna w erze AI. Klucz do realizacji strategii
  5. Rola lidera w transformacji firmy. Jak budować kulturę sprzyjającą zmianie?
  6. Ocena gotowości firmy do AI. Jak skutecznie przebadać organizację?

Wiele firm rozpoczyna obecnie projekty związane ze sztuczną inteligencją (AI), bez uprzedniej odpowiedzi na podstawowe pytanie: czy organizacja jest rzeczywiście gotowa do realizacji swojej wizji strategicznej w nowej rzeczywistości technologicznej? Paradoks polega na tym, że AI rzadko jest głównym problemem. Jest nim raczej brak spójności pomiędzy strategią, ofertą rynkową, sposobem działania organizacji oraz kompetencjami ludzi. AI działa jak wzmacniacz. W dobrze zarządzanej firmie przyspiesza rozwój, poprawia produktywność i pomaga budować przewagę konkurencyjną. W źle przygotowanej organizacji skaluje chaos, błędne decyzje oraz marnotrawstwo zasobów. Dlatego przed uruchomieniem kolejnych projektów AI warto przeprowadzić diagnozę gotowości firmy do realizacji jej wizji strategicznej. Taka diagnoza powinna obejmować pięć wzajemnie powiązanych obszarów: strategię; produkty i usługi; organizację wraz z systemami i procesami; wiedzę, kompetencje zgromadzone w firmie oraz motywację ludzi. Dopiero całościowa ocena pozwala stwierdzić, czy AI będzie źródłem wartości, czy jedynie kolejnym kosztem.

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