SENT po rozszerzeniu: odzież i obuwie pod nadzorem fiskusa

Od 17 marca 2026 r. system SENT objął również odzież, odzież używaną i obuwie. Do tej pory był kojarzony przede wszystkim z paliwami, alkoholem, suszem tytoniowym i innymi towarami uznawanymi za szczególnie narażone na nadużycia podatkowe. Dla wielu firm z branży odzieżowej i obuwniczej nowe regulacje były więc pierwszym kontaktem z tym systemem.

Po kilku miesiącach Ministerstwo Finansów zdecydowało się ograniczyć zakres obowiązków. Od 20 czerwca 2026 r. większość zwykłych dostaw krajowych pomiędzy przedsiębiorcami, eksport oraz większość dostaw do innych państw Unii Europejskiej nie wymagają już zgłoszenia w SENT.