Rzeczpospolita
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Jak przygotować firmę do sprzedaży, by nie stracić na jej wycenie?

O wartości firmy nie decydują wyłącznie wyniki finansowe. Inwestorzy równie uważnie analizują ryzyka prawne, podatkowe i korporacyjne, które mogą wpłynąć na cenę transakcji.

Publikacja: 21.08.2026 05:40

Jak przygotować firmę do sprzedaży, by nie stracić na jej wycenie?

Jak przygotować firmę do sprzedaży, by nie stracić na jej wycenie?

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Grabarska, Maksymilian Mazan-Bury

SPIS TREŚCI

  1. Ryzyka prawne i podatkowe, które najczęściej wychodzą podczas due diligence
  2. Dlaczego historyczne rozliczenia mogą wpływać na wycenę przedsiębiorstwa
  3. Jak przygotować firmę do sprzedaży? Harmonogram i kluczowe kroki
  4. Jak przygotować firmę do sprzedaży, by nie stracić na wycenie? Podsumowanie

Sprzedaż firmy zaczyna się na długo przed znalezieniem kupca. W praktyce to właśnie kwestie, które kształtowały się przez wiele lat przed rozpoczęciem negocjacji, najczęściej decydują o powodzeniu transakcji i ostatecznej wycenie przedsiębiorstwa. To właśnie podczas badania due diligence wychodzą na jaw nie tylko mocne strony biznesu, ale również historyczne ryzyka podatkowe, nieuporządkowana dokumentacja czy zaniedbania prawne, które mogą wpłynąć na cenę lub warunki transakcji. Dlatego odpowiednio wcześnie warto uporządkować cztery obszary: ryzyka podatkowe, odpowiedzialność zarządu, dokumentację korporacyjną i własność intelektualną. Pozwoli to ograniczyć ryzyka, które podczas negocjacji mogłyby osłabić pozycję sprzedającego i negatywnie wpłynąć na wycenę przedsiębiorstwa.

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