Jak przygotować firmę do sprzedaży, by nie stracić na jej wycenie?

Sprzedaż firmy zaczyna się na długo przed znalezieniem kupca. W praktyce to właśnie kwestie, które kształtowały się przez wiele lat przed rozpoczęciem negocjacji, najczęściej decydują o powodzeniu transakcji i ostatecznej wycenie przedsiębiorstwa. To właśnie podczas badania due diligence wychodzą na jaw nie tylko mocne strony biznesu, ale również historyczne ryzyka podatkowe, nieuporządkowana dokumentacja czy zaniedbania prawne, które mogą wpłynąć na cenę lub warunki transakcji. Dlatego odpowiednio wcześnie warto uporządkować cztery obszary: ryzyka podatkowe, odpowiedzialność zarządu, dokumentację korporacyjną i własność intelektualną. Pozwoli to ograniczyć ryzyka, które podczas negocjacji mogłyby osłabić pozycję sprzedającego i negatywnie wpłynąć na wycenę przedsiębiorstwa.