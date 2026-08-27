Od 8 lipca 2026 r. obowiązują nowe przepisy wzmacniające Państwową Inspekcję Pracy. Inspektor pracy może, po przeprowadzeniu określonej procedury, stwierdzić istnienie stosunku pracy, jeśli umowa cywilnoprawna w rzeczywistości odpowiada warunkom zatrudnienia pracowniczego. Reforma nie zmienia przy tym definicji stosunku pracy z art. 22 Kodeksu pracy – jej celem jest skuteczniejsze egzekwowanie przepisów, które już obowiązują.

Dla firm oznacza to konieczność zweryfikowania nie tylko samych umów, ale przede wszystkim tego, jak współpraca wygląda w praktyce. Dla oceny, czy B2B albo zlecenie nie jest w rzeczywistości etatem, znaczenie mogą mieć m.in. sposób organizacji pracy, podporządkowanie, miejsce i czas wykonywania zadań, sposób wydawania poleceń czy zakres samodzielności wykonawcy. Samo prawidłowe sformułowanie umowy może więc nie wystarczyć, jeżeli codzienna praktyka pokazuje coś innego.