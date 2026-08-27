Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Przedsiębiorcy ze wsparciem w związku z reformą PIP

Federacja Przedsiębiorców Polskich uruchomiła serwis internetowy, który dostarcza firmom informacji na temat nowych przepisów umożliwiających inspektorom PIP stwierdzenie stosunku pracy.

Publikacja: 27.08.2026 15:23

Przedsiębiorcy ze wsparciem w związku z reformą PIP

Warszawa, 13.03.2024. Siedziba Państwowej Inspekcji Pracy i Głównego Inspektoratu Pracy

Foto: Albert Zawada/PAP

Paulina Szewioła

Od 8 lipca 2026 r. obowiązują nowe przepisy wzmacniające Państwową Inspekcję Pracy. Inspektor pracy może, po przeprowadzeniu określonej procedury, stwierdzić istnienie stosunku pracy, jeśli umowa cywilnoprawna w rzeczywistości odpowiada warunkom zatrudnienia pracowniczego. Reforma nie zmienia przy tym definicji stosunku pracy z art. 22 Kodeksu pracy – jej celem jest skuteczniejsze egzekwowanie przepisów, które już obowiązują.

Dla firm oznacza to konieczność zweryfikowania nie tylko samych umów, ale przede wszystkim tego, jak współpraca wygląda w praktyce. Dla oceny, czy B2B albo zlecenie nie jest w rzeczywistości etatem, znaczenie mogą mieć m.in. sposób organizacji pracy, podporządkowanie, miejsce i czas wykonywania zadań, sposób wydawania poleceń czy zakres samodzielności wykonawcy. Samo prawidłowe sformułowanie umowy może więc nie wystarczyć, jeżeli codzienna praktyka pokazuje coś innego.

Pozostało jeszcze 81% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama