Interpretacje indywidualne to efekt zmian w prawie, które jednocześnie przyznały inspektorom Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) uprawnienia do
przekwalifikowania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Firmy mogą występować do GIP z prośbą o ocenę, czy zlecane przez nie zadania spełniają kryteria umów o pracę.
W
siedmiu pierwszych zamieszczonych na stronie GIP interpretacjach opisano różne sytuacje wykonywania pracy. Tylko w dwóch z nich
uznano za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, że podstawą
wykonywanych prac może być umowa cywilnoprawna. W pozostałych
pięciu wskazano, że dla opisanych tam przypadków powinno się
zawrzeć umowę o pracę, choć wnioskodawcy uważali, że właściwa
jest umowa zlecenia lub współpraca z jednoosobową firmą.