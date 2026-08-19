Interpretacje indywidualne to efekt zmian w prawie, które jednocześnie przyznały inspektorom Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) uprawnienia do przekwalifikowania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Firmy mogą występować do GIP z prośbą o ocenę, czy zlecane przez nie zadania spełniają kryteria umów o pracę.

W siedmiu pierwszych zamieszczonych na stronie GIP interpretacjach opisano różne sytuacje wykonywania pracy. Tylko w dwóch z nich uznano za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, że podstawą wykonywanych prac może być umowa cywilnoprawna. W pozostałych pięciu wskazano, że dla opisanych tam przypadków powinno się zawrzeć umowę o pracę, choć wnioskodawcy uważali, że właściwa jest umowa zlecenia lub współpraca z jednoosobową firmą.