Niezależnie od tego, jaki organ prowadzi kontrolę, zadaniem firmy jest umożliwienie urzędnikom przeprowadzenia czynności. Kontrolowany przedsiębiorca powinien zatem m.in.: udostępniać dokumentację (księgi podatkowe, ewidencje, umowy, faktury związane z zakresem kontroli), umożliwić wstęp na teren firmy, udzielać wyjaśnień, udostępniać dane elektroniczne i zapewnić niezbędną pomoc techniczną, a także przedstawiać tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym. Niewywiązywanie się z tych obowiązków (udaremnianie lub utrudnianie kontroli) jest zagrożone sankcjami. Przykładowo, zgodnie z art. 225 kodeksu karnego kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Tej samej karze podlega ten, kto udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej osobie uprawnionej do kontroli w zakresie inspekcji pracy. Z kolei art. 283 kodeksu pracy stanowi, że karze grzywny od 2000 zł do 60 000 zł podlega ten, kto utrudnia działalność organu PIP, w szczególności uniemożliwia prowadzenie wizytacji zakładu pracy lub nie udziela informacji niezbędnych do wykonywania jej zadań.

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Nie oznacza to jednak, że zawsze trzeba wykonać wszystkie polecenia urzędników. Żądanie kontrolera musi mieścić się w granicach prawa, odnosić się do przedmiotu kontroli i spełniać wymogi formalne. Kontrolerzy nie mogą np. żądać dokumentów dotyczących innych podatków lub innych okresów rozliczeniowych niż te, które dotyczą zakresu prowadzonej kontroli, określonej w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Może się też zdarzyć, że realizacja kolejnych żądań kontrolujących coraz bardziej angażuje zespół pracowników, zwłaszcza w małych firmach, generuje dodatkowe koszty i zaczyna utrudniać bieżącą działalność.

Zakwestionowanie żądania organu przez kontrolowanego przedsiębiorcę nie oznacza jednak, że można pozostawić wezwanie bez odpowiedzi. Odmowa nie może też polegać na stwierdzeniu: „nie, bo nie”. Musi mieć uporządkowaną formę, ponieważ bezzasadne niewykonanie obowiązku objętego prawidłowym wezwaniem może prowadzić np. do nałożenia kary porządkowej.

Kluczem do bezpiecznego przejścia przez kontrolę jest znajomość swoich praw oraz wiedza, w jakich sytuacjach i w jaki sposób można odmówić wykonania żądania urzędnika. O tym, gdzie kończy się obowiązek współpracy podczas kontroli podatkowej i celno-skarbowej, piszemy szczegółowo w artykule „Gdzie kończy się obowiązek współpracy podczas kontroli”.

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