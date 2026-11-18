Problem ze wzrokiem ma wiele osób. Pracodawca, który zgodnie z przepisami zwraca pracownikowi koszt zakupu okularów korekcyjnych, może taki wydatek rozliczyć w koszty swojej działalności. Jednak przedsiębiorca prowadzący własną firmę nie może liczyć na taką ulgę podatkową. Potwierdził to właśnie Naczelny Sąd Administracyjny (NSA).

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Koszty uzyskania przychodu jednoosobowej firmy

O tym, że rozliczenie wydatków na okulary konieczne do pracy w jednoosobowej działalności nie jest prostą sprawą, przekonał się doradca podatkowy. To on we wniosku o interpretację wyjaśnił, że w związku z pogorszeniem wzroku oraz zaleceniem lekarza planuje zakup okularów korekcyjnych. Wskazał, że praca doradcy podatkowego wiąże się z wielogodzinną pracą przy komputerze, zapoznawaniem się z aktami spraw, orzecznictwem, przepisami itd. Doradca podkreślał, że zakup okularów korekcyjnych pozwoli mu na wydajniejszą pracę. Będzie mógł się jej poświęcać przez większą ilość godzin w ciągu dnia, co wprost przełoży się na jego dochody z prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca zapewniał, że okulary będzie wykorzystywać tylko do pracy doradcy prawnego w ramach prowadzonej działalności. Stan wzroku pozwala mu bowiem na jego swobodne funkcjonowanie w pozostałych aspektach życia bez okularów. Dlatego od urzędników skarbówki chciał potwierdzenia, że wydatki na zakup okularów korekcyjnych wykorzystywanych do aktywności firmowej może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów swojej działalności.

Fiskus prawa do podatkowego rozliczenia takiego wydatku kategorycznie jednak odmówił. Przypomniał, że do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej nie można zaliczyć wydatków osobistych przedsiębiorcy. Urzędnicy tłumaczyli, że wydatek na okulary korekcyjne ma na celu przede wszystkim ochronę zdrowia doradcy podatkowego. A zdaniem fiskusa wydatki uwarunkowane stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą mają charakter osobisty. Każdy przecież u kogo wykryto wadę wzroku czy w przypadku jej pogłębienia musi wydać pieniądze na okulary i to niezależnie od tego, czy ma firmę, czy nie. Fiskus uznał więc, że bezpośrednim celem wydatku na okulary jest ochrona wzroku, a nie osiągnięcie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. A bez tego prawa do kosztów nie ma.

Wydatki osobiste i zdrowotne nie mogą być kosztem w PIT

Doradca podatkowy nie odpuszczał. Zaskarżył interpretację i upierał się, że wzrok jest jego podstawowym „narzędziem pracy”. A to sprawia, że okulary, które poprawiają działanie tego zmysłu, są jak najbardziej celowe i uwzględniają charakter oraz profil prowadzonej działalności gospodarczej. W ocenie skarżącego nie można przecież nie dostrzegać, że lepsze działanie wzroku polepsza wyniki prowadzonej działalności gospodarczej. Doradca zwracał też uwagę, że to charakter prowadzonej działalności przyczynił się do pogorszenia wzroku. Obecnie musi przez to ograniczać długość czasu pracy. A okulary sprawią, że będzie mógł pracować dłużej i wydajniej, co w sposób oczywisty przełożyłoby się na wyższe przychody. Ta argumentacja nie przekonała najpierw Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Białymstoku. Tak jak fiskus nie miał cienia wątpliwości, że wydatek na zakup okularów korekcyjnych ma na celu przede wszystkim ochronę zdrowia skarżącego. A wydatki uwarunkowane stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą należą do sfery osobistej. Zdaniem WSA nie zmienia tego zapewnienie, że skarżący będzie używał okularów tylko do wykonywania obowiązków doradcy podatkowego. Wydatki osobiste nie mają bowiem wpływu na działalność gospodarczą i nie są z nią związane. I potwierdza to orzecznictwo, zgodnie, z którym za koszty podatkowe działalności nie może być uznawane to, co musi wydawać każda osoba fizyczna. Na tej liście są typowe wydatki konsumpcyjne jak m.in. na środki higieny osobistej, ubrania – w tym garnitury, koszule czy krawaty – i obuwie.

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Ostatecznie szalę zwycięstwa na stronę fiskusa przechylił NSA. Podkreślił, że spór dotyczył interpretacji podatkowej, czyli ściśle określonego stanu prawnego i faktycznego, który nie podlega dalszej weryfikacji. Sąd zauważył, że kwestię kosztów podatkowych trzeba rozpatrywać m.in. przez pryzmat źródeł przychodów. Jednym z nich jest pozarolnicza działalność gospodarcza, zdefiniowane w niej przychody, z czym wiąże się art. 22 ustawy o PIT, w którym odnosi się do kosztów podatkowych. NSA nie krył, że jest to jeden z najczęściej wykładanych przepisów, a jego interpretacja przez lata przechodziła ewolucję. I owszem są kategorie wydatków, które przed laty nie były zaliczane do kosztów, a dziś się w niej mieszczą. Niemniej, jeśli chodzi o wydatki typowo osobiste, związane z ochroną własnego zdrowia, to trzeba zmierzyć się z nimi niezależnie od tego, czy prowadzi się działalność czy nie. Zdaniem NSA trudno dopatrzyć się, aby sporny wydatek nacelowany na ochronę zdrowia, mający charakter osobistego mieścił się w kategorii kosztów podatkowych. Sąd nie zgodził się przy tym, że sporna sytuacja jest podobna do przypadku pracowników. Kodeks pracy nakłada bowiem na pracodawcę pewne obowiązki, a jednym z nich jest zapewnienie pracownikom okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok zgodnie z zaleceniami. Jeżeli bowiem pracodawca do tych wymogów wynikających z prawa pracy się zastosuje, to bez wątpienia sfinansowanie takich wydatków będzie jego kosztem podatkowym związanym z zatrudnieniem pracowników. Jednak zdaniem sądu tego typu regulacji nie można przenosić na te dotyczące uznawania wydatków za koszty u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą. Jak podkreślił sędzia NSA Jan Rudowski, takiego prostego przełożenia nie ma. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 1451/23