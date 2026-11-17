Nowy projekt ustawy o obronie Ojczyzny przewiduje wprowadzenie dobrowolnych szkoleń o charakterze obronnym dla osób, które chcą zdobyć lub doskonalić umiejętności przydatne w Siłach Zbrojnych. W odróżnieniu od obowiązkowych ćwiczeń rezerwy, na które żołnierze są kierowani na podstawie karty powołania, udział w nowej formie szkolenia będzie zależał od inicjatywy samego zainteresowanego. Możliwość skorzystania z niej obejmie nie tylko żołnierzy pasywnej rezerwy (posiadających już przydziały mobilizacyjne lub przewidzianych do ich nadania), lecz także osoby mające kwalifikacje przydatne wojsku lub dopiero zdobywające odpowiednie wykształcenie i umiejętności. W praktyce krąg potencjalnych uczestników może być więc szeroki. Dla pracodawców oznacza to jednak dodatkowe obowiązki, w tym konieczność udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego na czas szkolenia (art. 253e projektu ustawy). Czy nowe rozwiązanie spotka się z ich aprobatą?