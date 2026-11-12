Rzeczpospolita
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Programista na etacie zamiast B2B. GIP wyjaśnia, co przesądza o stosunku pracy

Firma, która z góry określiła technologie i narzędzia, które wykonawca ma wykorzystywać przy opracowywaniu dla niej rozwiązań informatycznych, powinna zatrudnić taką osobę na etacie.

Publikacja: 12.11.2026 16:29

Programista na etacie zamiast B2B. GIP wskazuje na podporządkowanie pracownika

Programista na etacie zamiast B2B. GIP wskazuje na podporządkowanie pracownika

Foto: Adobe Stock

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Paulina Szewioła

Sprawa dotyczy firmy, która zamierza zawrzeć umowę z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, dotyczącą świadczenia usług programistycznych. W ramach współpracy wykonawca uzyska dostęp do istniejącej infrastruktury, oprogramowania oraz kodów źródłowych wnioskodawcy.

Do zadań współpracownika będzie należało opracowywanie rozwiązań informatycznych w ramach parametrów technicznych określonych przez firmę. W umowie określono również technologie, które mają być wykorzystywane i stanowić punkt wyjścia do realizacji zleconych zadań. Wykonawca będzie mógł także korzystać z narzędzi projektowych udostępnionych przez wnioskodawcę.

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