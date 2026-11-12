Programista na etacie zamiast B2B. GIP wskazuje na podporządkowanie pracownika

Sprawa dotyczy firmy, która zamierza zawrzeć umowę z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, dotyczącą świadczenia usług programistycznych. W ramach współpracy wykonawca uzyska dostęp do istniejącej infrastruktury, oprogramowania oraz kodów źródłowych wnioskodawcy.

Do zadań współpracownika będzie należało opracowywanie rozwiązań informatycznych w ramach parametrów technicznych określonych przez firmę. W umowie określono również technologie, które mają być wykorzystywane i stanowić punkt wyjścia do realizacji zleconych zadań. Wykonawca będzie mógł także korzystać z narzędzi projektowych udostępnionych przez wnioskodawcę.