Dotychczas do ochrony dóbr osobistych w miejscu pracy, odnosił się art. 111 kodeksu pracy, który stanowi, że pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. Ustawą z 19 czerwca 2026 r. o zmianie ustawy – kodeks pracy oraz ustawy – kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2026 r., poz. 1046), która weszła w życie 5 listopada 2026 r., uzupełniono katalog obowiązków pracodawcy, zobowiązując go do przeciwdziałania naruszaniu godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, w szczególności w obszarach zdrowia, sfery osobistej i reputacji, właściwej komunikacji w miejscu pracy, pozycji w zespole, efektów pracy oraz jej oceny, a także statusu zawodowego pracownika i jego kwalifikacji (art. 94 pkt 2c). Ponadto w art. 943a pracodawcę zatrudniającego co najmniej 10 pracowników zobowiązano do ustalenia w formie regulaminu, reguł, procedury oraz częstotliwości działań w obszarze przeciwdziałania naruszaniu godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, o ile nie zostały określone w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy. Ta ostatnia zmiana wejdzie jednak w życie dopiero 5 maja 2027 r.