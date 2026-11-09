Sejm w zeszłym tygodniu ponownie (bo co do pierwszej nowelizacji były obawy o niekonstytucyjność) przegłosował ograniczenie prawa do ryczałtu, poprzez obniżenie od 2027 r. limitu przychodów warunkującego stosowanie tej formy rozliczeń (z 2 mln euro do 250 tys. euro rocznie).

Według szacunków Ministerstwa Finansów, prawo do tej formy opodatkowania utraci 43 tys. przedsiębiorców. Reforma będzie oznaczała cofnięcie zmian z 2021 r. Resort przekonuje, że jej celem jest m.in. przywrócenie ryczałtowi jego pierwotnego charakteru, czyli prostej formy rozliczeń przeznaczonej przede wszystkim dla niewielkich firm.