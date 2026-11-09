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Panel Ekonomistów „Rzeczpospolitej”: Czy należy ograniczyć przedsiębiorcom dostępność podatku liniowego i ryczałtu

Większość uczestników Panelu Ekonomistów „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” uważa, że należy ograniczyć możliwość korzystania z ryczałtu i podatku liniowego, ponieważ obecne zasady faworyzują samozatrudnionych kosztem pracowników na etacie.

Publikacja: 09.11.2026 04:35

W ramach Panelu Ekonomistów „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” zadaliśmy do oceny naukowcom z uczelni i

W ramach Panelu Ekonomistów „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” zadaliśmy do oceny naukowcom z uczelni i wydziałów ekonomicznych w Polsce dwie podobne tezy. Pierwszą: „Należy ograniczyć dostępność podatku ryczałtowego dla przedsiębiorców, ponieważ obecne zasady nieproporcjonalnie faworyzują samozatrudnionych kosztem etatowych pracowników”. Drugą: analogiczną, ale dotyczącą podatku liniowego.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

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Mikołaj Fidziński

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Na czym polegają różnice w opodatkowaniu przedsiębiorców i pracowników etatowych w polskim systemie.
  • Kto straci prawo do ryczałtu w wyniku nadchodzących zmian w przepisach podatkowych.
  • Jakie reformy systemu proponują ekonomiści, by ograniczyć zjawisko arbitrażu podatkowego.
  • Co mówią badania o wpływie podatku liniowego na tworzenie nowych miejsc pracy.
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Sejm w zeszłym tygodniu ponownie (bo co do pierwszej nowelizacji były obawy o niekonstytucyjność) przegłosował ograniczenie prawa do ryczałtu, poprzez obniżenie od 2027 r. limitu przychodów warunkującego stosowanie tej formy rozliczeń (z 2 mln euro do 250 tys. euro rocznie).

Według szacunków Ministerstwa Finansów, prawo do tej formy opodatkowania utraci 43 tys. przedsiębiorców. Reforma będzie oznaczała cofnięcie zmian z 2021 r. Resort przekonuje, że jej celem jest m.in. przywrócenie ryczałtowi jego pierwotnego charakteru, czyli prostej formy rozliczeń przeznaczonej przede wszystkim dla niewielkich firm.

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