Panel Ekonomistów „Rzeczpospolitej”: Czy należy ograniczyć przedsiębiorcom dostępność podatku liniowego i ryczałtu
Większość uczestników Panelu Ekonomistów „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” uważa, że należy ograniczyć możliwość korzystania z ryczałtu i podatku liniowego, ponieważ obecne zasady faworyzują samozatrudnionych kosztem pracowników na etacie.
W ramach Panelu Ekonomistów „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” zadaliśmy do oceny naukowcom z uczelni i wydziałów ekonomicznych w Polsce dwie podobne tezy. Pierwszą: „Należy ograniczyć dostępność podatku ryczałtowego dla przedsiębiorców, ponieważ obecne zasady nieproporcjonalnie faworyzują samozatrudnionych kosztem etatowych pracowników”. Drugą: analogiczną, ale dotyczącą podatku liniowego.
Według szacunków Ministerstwa Finansów, prawo do tej formy opodatkowania utraci 43 tys. przedsiębiorców. Reforma będzie oznaczała cofnięcie zmian z 2021 r. Resort przekonuje, że jej celem jest m.in. przywrócenie ryczałtowi jego pierwotnego charakteru, czyli prostej formy rozliczeń przeznaczonej przede wszystkim dla niewielkich firm.
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