Rzeczpospolita
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Tygodniowy flesz - terminy, wskaźniki, stawki: 9-15 listopada 2026 r.

Najważniejsze terminy na ten tydzień. Aktualne wskaźniki i stawki - informacje przydatne dla księgowych, podatników i kadrowych. Jakie akty prawne wchodzą w życie.

Publikacja: 09.11.2026 00:08

9 listopada, poniedziałek - mija termin wpłaty

- podatku dochodowego w formie karty podatkowej za październik 2026 r.

- zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6, a także m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT), pobranego w październiku 2026 r.

- zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2026 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

- przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu uzyskanego w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, powstałego w październiku 2026 r.

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