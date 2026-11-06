Za nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw głosowało 437 posłów, jeden był przeciw, a jeden się wstrzymał.

Reklama Reklama

Nie wszyscy gotowi na KSeF. Rząd wysłuchał apelu

Z końcem 2026 r. wygasa okres przejściowy dla najmniejszych podatników VAT, u których wartość sprzedaży dokumentowana fakturami za okresy miesięczne nie przekracza kwoty 10 tys. zł brutto. Od 1 stycznia 2027 r. również tacy przedsiębiorcy mieli płacić srogie kary m.in. za wystawianie faktur papierowych lub niedotrzymanie terminu przesłania faktury do KSeF: do 100 proc. kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze wystawionej poza KSeF albo 18,7 proc. kwoty należności ogółem (bez VAT) w przypadku faktur bez wykazanego podatku VAT (np. sprzedaży zwolnionej).

Czytaj więcej: Faktury VAT Z faktur poza KSeF nadal będzie można odliczać VAT Przedsiębiorca, który dostaje zwykłą, niewprowadzoną do KSeF fakturę, ma prawo odliczyć z niej VAT. Tak jest teraz i tak będzie w 2027 r. – zapewni... Pro

Organizacje przedsiębiorców, księgowych oraz ekspertów podatkowych wskazywały rządowi, że wielu mikroprzedsiębiorców nie jest przygotowana do stosowania KSeF, a kary pogrążą ich biznesy.

Przedsiębiorcy dostali dodatkowy czas na wdrożenie KSeF

Uchwalona w piątek ustawa przewiduje, że mimo obowiązkowego charakteru KSeF, kary pieniężne za błędy związane z jego stosowaniem będą odroczone do końca 2027 r. Zmiana ma zapewnić przedsiębiorcom dodatkowy czas na dostosowanie procesów i systemów informatycznych do nowych wymogów.

Ustawa przedłuża również stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT w odniesieniu do gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej oraz usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Działanie to jest związane z prowadzonymi równolegle na forum UE pracami nad zmianą w dyrektywie VAT, ukierunkowaną na przedłużenie możliwości

Nowe przepisy mają wejść w życie 31 grudnia 2026 r.