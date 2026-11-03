Kiedy można pozwać członka zarządu spółki za jej długi. SN wyjaśnia zasady

Kwestia ta wynikła w sprawie, w której Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pozwał członka zarządu spółki z o.o., domagając się od niego zapłaty 140 tys. zł (plus odsetki), które FGŚP wypłacił w postępowaniu upadłościowym pracownikom tej spółki. Skorzystał więc z art. 299 kodeksu spółek handlowych, według którego członek zarządu spółki z o.o. odpowiada za jej długi w razie jej niewypłacalności, a dokładniej bezskuteczności egzekucji tej należności od spółki (masy upadłości), jeśli nie wykaże on, że we właściwym czasie złożono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki lub wszczęto postępowanie restrukturyzacyjne.