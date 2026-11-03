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Nie trzeba nieudanej egzekucji, żeby pozwać szefów spółki za długi

Bezskuteczność egzekucji jako przesłanka odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. za jej zobowiązania może być wykazana za pomocą różnych dowodów.

Publikacja: 03.11.2026 11:55

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Kiedy można pozwać członka zarządu spółki za jej długi. SN wyjaśnia zasady

Kiedy można pozwać członka zarządu spółki za jej długi. SN wyjaśnia zasady

Foto: Adobe Stock

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Marek Domagalski

Kwestia ta wynikła w sprawie, w której Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pozwał członka zarządu spółki z o.o., domagając się od niego zapłaty 140 tys. zł (plus odsetki), które FGŚP wypłacił w postępowaniu upadłościowym pracownikom tej spółki. Skorzystał więc z art. 299 kodeksu spółek handlowych, według którego członek zarządu spółki z o.o. odpowiada za jej długi w razie jej niewypłacalności, a dokładniej bezskuteczności egzekucji tej należności od spółki (masy upadłości), jeśli nie wykaże on, że we właściwym czasie złożono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki lub wszczęto postępowanie restrukturyzacyjne.

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