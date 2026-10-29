Siedem grzechów pracodawców, które potęgują stres w pracy

Aż 41 proc. Polek i Polaków deklaruje, że w ciągu ostatniego roku doświadczyło stresu, depresji lub lęku spowodowanych bądź nasilonych przez pracę – wynika z badania OSH Pulse 2025, przeprowadzonego na zlecenie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Tymczasem źródeł przewlekłego stresu nie zawsze należy szukać w charakterze wykonywanego zawodu czy indywidualnej odporności psychicznej. Nierzadko tkwią one w sposobie organizacji pracy. Zgodnie z art. 207 kodeksu pracy pracodawca musi zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, co obejmuje również eliminowanie zagrożeń psychospołecznych. Jakich zatem błędów powinni unikać pracodawcy, aby praca nie była zagrożeniem dla zdrowia psychicznego?