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Siedem grzechów pracodawców, które potęgują stres w pracy

Szef nie może pozostawać ślepym na przeciążenie pracowników i atmosferę panującą w zespole.

Publikacja: 29.10.2026 10:14

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Aż 41 proc. Polek i Polaków deklaruje, że w ciągu ostatniego roku doświadczyło stresu, depresji lub

Aż 41 proc. Polek i Polaków deklaruje, że w ciągu ostatniego roku doświadczyło stresu, depresji lub lęku spowodowanych bądź nasilonych przez pracę.

Foto: Adobe Stock

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Andrzej Najmiec, Marek Sieczkowski

Aż 41 proc. Polek i Polaków deklaruje, że w ciągu ostatniego roku doświadczyło stresu, depresji lub lęku spowodowanych bądź nasilonych przez pracę – wynika z badania OSH Pulse 2025, przeprowadzonego na zlecenie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Tymczasem źródeł przewlekłego stresu nie zawsze należy szukać w charakterze wykonywanego zawodu czy indywidualnej odporności psychicznej. Nierzadko tkwią one w sposobie organizacji pracy. Zgodnie z art. 207 kodeksu pracy pracodawca musi zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, co obejmuje również eliminowanie zagrożeń psychospołecznych. Jakich zatem błędów powinni unikać pracodawcy, aby praca nie była zagrożeniem dla zdrowia psychicznego?

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